Vivez la magie des fêtes avec France Bleu Lorraine !

Pour vous accompagner jusqu’en 2023, France Bleu Lorraine s’occupe de tout, et vous a réservé une féérie d’idées de sortie, beaucoup de cadeaux et de gourmandises, des infos positives et d'ici, et une hotte débordante de bonne humeur !

Des nouveaux rendez-vous

Du lundi 19 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023, votre radio préférée vous a réservé une table gourmande de nouveaux rendez-vous pour les grands et les petits.

: Autour de Valérie Pierson, les p'tits mosellans nous racontent, avec leurs yeux d'enfants, tout ce qui fait la féérie de Noël et des fêtes de fin d'année : « Où est la Maison du Père Noël ? », « Comment le Père Noël fait-il pour distribuer les cadeaux ? », « Comment sont fabriqués les jouets du Père Noël ? »… Contes et Légendes de Moselle : Daniel Dubourg nous conte ces histoires qui font la féérie et la magie de Noël et des fêtes. Des histoires de lutins, de Père Noël, de rennes, de cadeaux, et de cheminées... Rendez-vous du lundi au vendredi à 9h05 et à 16h35 .

Sans oublier vos rendez-vous habituels aux couleurs des fêtes de fin d'année, comme "La Minute des frontaliers", "les deux minutes du quotidien", "le coup de coeur de Liuba"...

Beaucoup de cadeaux

Des fêtes de fin d'année sans cadeaux ne seraient pas vraiment des fêtes de fin d'année ! France Bleu Lorraine a aussi pour vous beaucoup de cadeaux à rajouter au pied du sapin.

Jusqu'au 1er janvier, entrez dans la Maison du Père Noël, jouez avec les lutins France Bleu Lorraine et gagnez de nombreux cadeaux : consoles de jeux, télévision, trottinettes, appareils à raclette, à fondue, des jeux et des jouets pour vos enfants, des weekends en famille et en duo... France Bleu Lorraine vous gâte !

Joyeuses fêtes © Radio France - Bertrand Fissot

Toute l'équipe de France Bleu Lorraine vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et vous remercie de votre fidélité !