Vivez le Tour de France en direct sur France Bleu Mayenne

Mercredi 30 juin, la cinquième étape du Tour de France s'arrêtera en Mayenne. Les cyclistes vont s'affronter lors d'un contre-la-montre entre Changé et Laval. France Bleu Mayenne, radio officielle de la course va vous faire vivre cette journée spéciale pendant huit heures de direct.

La journée s'annonce exceptionnelle. Le mercredi 30 juin, le Tour de France passera par la Mayenne ! Pour la première fois depuis 1999, l'épreuve va s'arrêter en Mayenne à l'occasion d'un contre-la-montre entre Changé et Laval. Un peu plus de 27 kilomètres à parcourir pour les coureurs qui arriveront de Bretagne.

Pour cet événement exceptionnel, France Bleu Mayenne, radio officielle du Tour de France va déployer un dispositif exceptionnel. Dès 9h du matin et jusqu'à 19h votre radio va vous faire vivre l'épreuve et ses coulisses. Ceux qui font le Tour et ceux qui l'aiment seront à nos côtés. Tout au long de la journée, des points sur la circulation seront réalisés régulièrement en collaboration avec la préfecture de la Mayenne.

Invités, coulisses, ferveur sur le parcours

► De 9h à 12h : France Bleu Mayenne en direct du village départ. Pascal Fouchet, Gildas Menguy et leur consultant Franck Renier accueilleront leurs invités. Nous serons aussi au cœur de la caravane du Tour de France avec Martin Cotta. Maïwenn Bordron, Aurore Richard et Valentin Plat seront sur le parcours aux côtés du public. A Changé, Solène Dauvergne nous fera vivre l'ambiance du village d'animations mis en place par la commune au parc des Ondines.

Des points réguliers sur la circulation

► De 14h à 18h : France Bleu Mayenne installe ses studios en direct du Fan Park, square de Boston à Laval. Jacques Morin ira à la rencontre du public et accueillera les partenaires qui animeront ce village ouvert dès le mardi 29 juin. Gildas Menguy, Franck Renier et Anthony Raimbault feront des points réguliers sur la course en cours. Maïwenn Bordron, Aurore Richard, Martin Cotta et Valentin Plat seront avec les spectateurs dans les villes traversées par les cyclistes. Depuis Changé, Solène Dauvergne continuera de nous faire vivre l'ambiance du village d'animations aux Ondines.

Une journée de fête

► De 18h à 19h : Benoit Thérèze accompagnera les auditeurs et spectateurs sur la route du retour. L'occasion de faire le bilan de cette journée riche en événements. Des points sur la circulation seront réalisés régulièrement en collaboration avec la préfecture de la Mayenne.