Viviers, en Ardèche, rend hommage à Johnny Hallyday

La commune ardéchoise a un lien particulier avec le chanteur. C'est là qu'est enterrée sa mère. Le centre culturel de Viviers sera baptisé Johnny Hallyday.

Beaucoup d'émotion ce mercredi matin à Viviers, en Ardèche, où tout le monde ou presque connaissait Johnny.

C'est le repas des anciens, au centre culturel ce 6 décembre et les habitants sont émus.

"C'était ma jeunesse, mon époque, et c'est terminé", confie Gérard en larmes.

Le centre culturel où se retrouvent les anciens du village justement, s'appellera "Centre Culturel Johnny Hallyday". Le maire l'a annoncé. Christian Lavis avait obtenu l'accord de la star lors d'un de ses passages à Viviers.

Le maire qui a décidé de rendre hommage à l'Idole des jeunes, via les panneaux lumineux de la commune. On peut y lire "Hommage à Johnny Hallyday qui aimait venir à Viviers".

"Quand il arrivait, il venait me remercier de laisser son hélico se poser sur le stade municipal, et on buvait une bière ensemble". Le maire de Viviers