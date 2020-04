The Voice 2020 : le Belfortain Tom Rochet remporte l'épreuve des KO

Le jeune Tom Rochet, 20 ans, a remporté ce samedi soir sur TF1 l'épreuve des KO, lors de la saison 9 de The Voice. Il participera à la demi-finale de l'émission.

Le Belfortain Tom Rochet a passé l'épreuve des KO ce samedi soir sur TF1 (capture d'écran The Voice - saison 9, du samedi 11 avril)

Mais jusqu'où ira-t-il ? Le Belfortain Tom Rochet, 20 ans, a remporté ce samedi soir l'épreuve des KO, lors de la 9e saison de The Voice, sur TF1. Avec une reprise de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, de Francis Cabrel, le jeune homme a su séduire le public et sa coach Amel Bent, qui n'a pas hésité à appuyer sur le fameux buzzer. Cette qualification l'envoie directement en demi-finale, qui se jouera en direct, mais dont la date n'est pas encore connue.

>>> Pour revoir sa prestation sur TF1, cliquez sur ce lien.

Tom Rochet a interprété une chanson de Francis Cabrel (capture d'écran The Voice - saison 9, du samedi 11 avril) - Droits réservés - TF1

Au terme de sa prestation, le jeune homme a reconnu qu'il avait été "un peu stressé" par l'enjeu, mais qu'il s'est laissé "embarquer" par la "musique incroyable" de la chanson. Et les coachs ont été unanimes. "Tu vas vraiment aux antipodes de ce que j'imagine chez toi", l'a félicité Amel Bent, qui l'avait sélectionné dans son équipe lors des auditions à l'aveugle.

"Je sais que tu chantes tout le temps en anglais, quand tu me dis que tu vas chanter Francis Cabrel, je suis déroutée, c'est normal, je m'attends à un truc qui groove, à la manière de ce que tu m'as proposé depuis le début, ton ADN... et en fait... tu es trop fort", lui a-t-elle glissé.

Faire swinguer Cabrel, c'est de l'art

"Groover comme tu fais, faire swinguer Cabrel, qui lui, déjà, a une musique dans ses mots... c'est de l'art. Bravo, vraiment", a surenchéri Lara Fabian. "Vous nous emballez, à chaque fois, avec une sérénité, quelque chose de très crédible, de très sincère... votre voix est très, très belle, et vous nous touchez là où il faut", a ajouté Marc Lavoine.

Tom Rochet participera donc, avec les autres candidats retenus, à la demi-finale de The Voice 9, qui sera retransmise en direct du Palais des Sports de Paris. L'émission, qui devait initialement se tenir le samedi 2 mai, devrait être reportée en raison du confinement. La nouvelle date de diffusion n'est pas encore connue.

Ancien champion d'athlétisme

Tom Rochet a fait ses classes au collèges Léonard de Vinci de Belfort, où son ancien professeur de musique ne manque pas d'éloges à son égard. Juste avant de se lancer dans l'aventure The Voice, Tom Rochet venait de passer un an aux Etats-Unis, sur le campus universitaire de Virginie, pour se perfectionner dans une tout autre discipline : l'athlétisme. Le Belfortain a été sacré champion de France cadets du 60m en 2017.

Il passe son confinement à Belfort

Le jeune homme est actuellement chez ses parents à Belfort. Samedi soir, il a pu regarder, en famille, l'émission qui avait été enregistrée il y a déjà plusieurs semaines. Tom Rochet profite du confinement, à Belfort, pour se consacrer "entièrement à la musique", entre chant et piano.

Deux heures avant l'émission, ce samedi 11 avril, il avait publié sur son compte Instagram, une vidéo dans laquelle il reprend la chanson du rappeur Ninho, Lettre à une femme.