La poitevine Margherita Davicoa alias Marghe, a remporté ce samedi 15 mai la 10e saison de The Voice. Quelques heures après sa victoire elle revient sur France Bleu Poitou sur son parcours.

The Voice : "Cette victoire représente un accomplissement", la poitevine Marghe revient sur son triomphe

Marghe, gagnante de The Voice 2021, avec son trophée dans les mains

On ne parle plus que d'elle dans le Poitou. La poitevine Marghe a été sacrée samedi 15 mai au soir "la voix" de l'émission de télévision The Voice 2021. Margherita Davicoa de son vrai nom, 22 ans, est élue haut la main par les téléspectateurs (avec 68% des votes du public) au terme d'une soirée riche en émotion.

Quelques heures après le résultats, elle revient sur France Bleu Poitou, radio qui la suit depuis le début avec son groupe MADA, sur son parcours et sur cette soirée qui est selon elle une des plus belles de sa vie.

France Bleu Poitou : D'abord comment vous sentez vous après avoir été sacrée gagnante de The Voice 2021 ?

Marghe : Cette soirée est passée très vite, elle a été intense. Il y a eu beaucoup d'émotions. Forcément, le fait que le public m'ait choisie comme gagnante de cette saison, c'est un immense honneur. Je suis très touchée, c'est incroyable, j'arrive à peine à trouver les mots, je ne réalise toujours pas. Cette victoire représente un accomplissement, ça me donne de la force et je tiens à remercier tout le monde. C'est grâce à mon coach, Florent Pagny, c'est grâce au public que je suis arrivée là et je ne peux que être heureuse.

Vous avez chanté au cours de la soirée de ce samedi une composition de votre groupe MADA. Quels sont les moments forts que vous retenez de cette finale ?

C'est vrai que chanter la composition de MADA a été très fort mais tout a été fort. Même ne serait-ce que regarder mes camarades. Toute cette soirée m'a profondément marquée. C'est une soirée inoubliable.

Hier soir pour vous soutenir, de nombreux poitevins étaient derrière leurs petits écrans. Beaucoup de membres de la communauté malgache aussi. Avez-vous un message à leur adresser ?

C'est incroyable et c'est ce que j'aime avec Madagascar et avec mon pays en général. C'est un pays très solidaire. Si quelqu'un peut porter le flambeau quelque part, pour représenter cette magnifique île, tout le monde sera derrière lui. Je tiens vraiment à remercier toute la communauté malgache qui m'a soutenue et tout ceux qui ont cru en moi.

Quel bilan tirez vous de l'aventure The Voice ?

C'est une émission que je voulais faire depuis toute petite et même si je n'ai pas été prise au début, il faut de la persévérance, il ne faut pas lâcher, il faut y croire. J'avoue qu'il y a eu des moments de doutes ou j'avais envie d'abandonner mais le destin peut être joueur. Si je peux transmettre un message à ceux qui veulent entamer quelque chose dans leurs vie, quelque soit le domaine, c'est de ne surtout pas lâcher. Il faut y croire et même si parfois on a l'impression que ça ne marche pas, il faut s'accrocher.

Quels sont vos plus beaux souvenirs de cette émission ?

C'est avec les candidats parce que ça a beau être une compétition, il y avait une très forte complicité avec tous les candidats en général. On s'est beaucoup soutenus.

Vous avez déjà des projets pour la suite ? Vous allez revenir dans le Poitou ?

Bien sûr que je vais revenir ! Pour ce qui est des projets, il est encore un peu tôt pour dire les choses mais je vous promets de vous tenir au courant.