The Voice : l'élimination du Breton Métodi surprend les téléspectateurs

En tee-shirt blanc il est arrivé sur scène avec beaucoup d'énergie. Ce samedi 13 février, Métodi, jeune breton de 24 ans, a participé aux auditions à l'aveugle de l'émission "The Voice" sur TF1.

Vianney chante et danse...mais ne buzze pas

Malheureusement, son interprétation de la chanson "Parle à ta tête" de la chanteuse Indila n'a pas suffisamment convaincu les jurés du concours. Métodi a été éliminé. Dès les premières notes, le chanteur Vianney s'est pourtant levé de son fauteuil pour chanter et danser. Amel Bent a elle aussi esquissé quelques mouvements mais "il aurait fallu aller complètement dans la folie ou la douleur, on perdait le propos de ta chanson" a expliqué l'interprète de "Ma philosophie". Selon Marc Lavoine "il y a beaucoup de choix dans la chanson et ce n'était pas affirmé dans une direction". Même constat pour Florent Pagny.

L'aventure "The Voice" aura donc été de très courte durée pour le professeur de Pléneu-Val-André qui a confié sa déception au présentateur Nikos Aliagas. "Je me projetais bien plus que ça, mais c'est déjà une chance d’être la." L'animateur du programme a d'ailleurs envoyé un message sur le réseau social Twitter quelques minutes après la prestation du jeune chanteur : "Il faut continuer... tu trouveras ta voie avec ou sans The Voice tu as du talent."

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont étonnés de l'élimination rapide du chanteur.