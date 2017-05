The Voice : la périgourdine Audrey Joumas qualifiée pour les directs

La périgourdine Audrey Joumas s'est qualifiée hier soir lors de l'épreuve ultime pour les directs de The Voice. Sa coach Zazie ne l'a pas gardée après sa prestation, c'est Mika qui l'a repêchée.

Audrey a eu chaud hier soir sur le plateau de l'émission de The Voice. "C'était mal barré" , comme elle le dit. Pourtant, la chanteuse de 32 ans continue bel et bien dans la compétition après avoir passé l'épreuve ultime.

"On est dans l'émotion"

Samedi soir Audrey a repris "J'ai la mémoire qui flanche" de Jeanne Moreau. A la fin de son interprétation, coup de théâtre : Zazie ne la garde pas dans son équipe. "Au moment de partir du plateau et de dire au revoir à tout le monde, Mika a pris la décision d'appuyer sur le buzzer", sourit-t-elle, encore surprise.

C'est toujours un grand choc, on ne sait pas ce qui se passe, on est dans l'émotion — Audrey Joumas de The Voice

Le suspense a duré jusqu'au bout pour la chanteuse originaire du Périgord et qui habite maintenant à Poitiers. "On ne savait pas qui Mika allait choisir entre Will et moi, et ça tombe sur moi. C'est quand même très, très fort ce moment-là, donc évidemment je suis extrêmement contente !"

De Zazie à Mika

Pour Audrey, c'est aujourd'hui une "nouvelle aventure" qui commence, avec un nouveau coach. "C'est toujours un peu difficile de se séparer des autres", reconnaît Audrey. "Dans l'équipe de Zazie il y avait un esprit de franche camaraderie..."

Dorénavant membre de l'équipe de Mika, Audrey Joumas fera son retour sur le plateau de The Voice, samedi prochain le 20 mai, à partir de 21 heures, pour les "grands directs" de l'émission.