The Voice : la Poitevine Audrey remporte sa "battle" et continue l'aventure !

Pour l'épreuve des "battles", ce samedi 22 avril dans The Voice, Audrey a séduit Zazie en interprétant "Rolling in the deep", d'Adèle. La coach a choisi de la sauver au détriment de Julia Paul. La Poitevine de 32 ans continue donc l'aventure sur TF1 !

Sa voix rocailleuse et son éventail ne passent décidément pas inaperçus.

Ce samedi 22 avril 2017, Audrey, Poitevine de 32 ans, a remporté l'épreuve des "battles".

Il y a quelques semaines, Audrey avait séduit le public et les coachs avec sa reprise de "I just can't get enough" de Depeche mode. Dès les premières, notes Zazie s'était retournée, puis finalement les trois autres coachs (Mika, Matt Pokora et Florent Pagny) ont aussi "buzzé" pour lui dire "je vous veux dans mon équipe". Audrey avait choisi d'intégrer l'équipe de Zazie.

Une chanson d'Adèle en duo

Pour l'épreuve des "battles", Zazie a choisi de faire chanter ensemble Audrey et Julia et de leur faire interpréter " Rolling in the deep" de la chanteuse Adèle.

Un choix qui a étonné Audrey, dont l'humour a encore fait mouche :

J'ai été surprise par ce morceau car ce n'est pas une musique que j'écoute. Je n'écoute que les gens morts... (rires) C'est triste mais c'est vrai!

Les deux chanteuses ont décidé d'aborder ce titre à leur façon : une intro très calme, voire langoureuse, avant d'attaquer de façon plus "punchy". Elles ont été les dernières à passer.

POUR VOIR LA VIDEO DE LA BATTLE CLIQUER ICI (à 2h00).

Zazie garde Audrey

Entre Audrey et Julia, Zazie donc a gardé Audrey. La Poitevine continue donc l'aventure dans The Voice.

Julia aussi a finalement été sauvée par un autre coach qui a "buzzé" ( mais on ne sait pas encore qui la garde dans son équipe, réponse le samedi 29 avril.)

Prochain rendez-vous pour Audrey : "l'épreuve ultime". Elle devra interpréter la chanson de son choix, tout comme deux autres membres de l'équipe de Zazie. Sur les trois, Zazie n'en gardera que deux qui iront en finale.

Une prestation appréciée et commentée

Sa prestation lors des battles a été, comme la précédente, très commentée et appréciée sur les réseaux sociaux.

Quelle interprétation de Rolling in the Deep d'@Adele par @Officiel_Audrey, juste incroyable. Quelle voix @TheVoice_TF1 — Manon (@HamandeManon) April 22, 2017

Une vitrine pour son groupe

Originaire de Dordogne, Audrey vit et travaille aujourd'hui à Poitiers en tant qu'éducatrice pour enfants.

Elle a été repérée par la production de l'émission, alors qu'elle se produisait sur des scènes partout en France avec son groupe, "Audrey et les face B".

En attendant les prochaines émissions, Audrey continue sa route avec ce groupe ".Ce qui est sûr, c'est que les 7, 5 millions de téléspectateurs de The Voice aident Audrey et ses quatre musiciens.

Les dates s'enchaînent et un concert est prévu au festival Au fil du son à Civray (Vienne) à la fin du mois de juillet, des dates sont aussi prévues en Belgique.