The Voice : La Poitevine Marghe se qualifie, la Niortaise Camille laisse sa place

Le Poitou a été dignement représenté ce samedi 10 avril dans le concours de chant The Voice sur TF1. Marghe, la chanteuse de Poitiers se qualifie en faisant quasiment l'unanimité. En revanche, c'est la déception pour la jeune Niortaise Camille éliminée contre plus expérimentée qu'elle.

Poitiers et Niort brillent ce samedi 10 avril à l'émission de chant The Voice sur TF1. Les deux candidates tentaient chacune leurs chances dans l'épreuve des "battles". Pari réussi pour la poitevine Margherita Davico alias Marghe ! Camille Dadet, la jeune niortaise, elle, n'arrive pas à battre sa redoutable adversaire. Elles réagissent sur France Bleu Poitou.

"Je vais donner mon maximum pour aller encore plus haut"

Marghe, la candidate de l'équipe de Florent Pagny a réussi à séduire et à devancer sa concurrente pour se qualifier pour l'épreuve suivante, celle des KO, sur une chanson d'Aretha Franklin, You make me Feel Like a Natural Women. Une grande fierté pour la jeune femme de 21 ans.

Je laisse ma bonne étoile me guider - Marghe

"J'étais toute excitée (...) Toutes les étapes sont des grands challenges. Maintenant nous verrons pour la suite. Peut être que j'aurai des chansons en français mais une chose est sûre, c'est l'étape où je vais me mettre à nu. Je vais donner mon maximum pour aller encore plus haut", affirme la chanteuse qui "laisse (sa) bonne étoile (la) guider."

Marghe après sa prestation à The Voice le samedi 10 avril Copier

"J'ai réalisé mon rêve", le bilan de la candidate niortaise, Camille

En revanche ça ne passe pas pour la jeune Niortaise Camille Dadet dans l'équipe d'Amel Bent. Elle n'a pas réussi à battre sa redoutable adversaire, bien plus expérimentée. Elles s'affrontaient sur une chanson de Pink, Try.

J'ai appris, j'ai évolué et je compte bien continuer - Camille

Déçue évidemment, la jeune poitevine de 21 ans, vendeuse dans un magasin de vêtement à Niort est déjà fière de son parcours et ne compte pas en rester là. "Je ne suis pas triste ou déçue parce que même si l'aventure se termine, beaucoup d'autres opportunités vont s'ouvrir pour moi. J'avais beaucoup moins d'expérience, je suis autodidacte, je ne suis qu'une petite vendeuse", s'amuse la chanteuse ravie d'avoir "appris humainement et vocalement" mais aussi d'avoir rencontré des chanteurs comme Vitaa et Slimane, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine ou Florent Pagny.

"J'ai appris, j'ai évolué et je compte bien continuer. J'ai réalisé mon rêve." Camille compte bien maintenant se consacrer à 100% à sa musique et s'apprête à sortir un single la semaine prochaine.