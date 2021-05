Finale de The Voice la sœur de Marghe rêve d'un cadeau d'anniversaire

Pia connait sa sœur Marghe sur le bout des doigts et pourtant elle en apprend chaque samedi soir un petit peu plus sur son ainée. D'ailleurs ce samedi jour de la finale Pia rêve du plus beau cadeau avec une victoire de sa sœur en finale de The Voice. "Toute la famille a toujours été présente pour Marghe, concernant la musique on a toujours été là, de tous les concerts, tout ce qu'elle a fait auparavant, et sa musique a toujours été au centre de notre attention, ça nous lie en fait." Pia, qui vit en Haute-Savoie et qui sera à Paris pour la finale, reconnait qu'elle vibre devant les prestations de sa sœur, et qu'elle l'a vu se bonifier au fur et à mesure des auditions "quel parcours depuis la première audition à l'aveugle, non seulement elle a fait le point choix en prenant Florent Pagny comme coach, mais en plus je sais qu'elle travaille énormément avec des coachs personnels et bosse chaque jour très dur." D'ailleurs Pia sent sa sœur épanouie, et de plus en plus à l'écran. "Techniquement, vocalement elle me surprend encore, avec des capacités qui vont au delà de ce qu'on pouvait imaginer."

Inséparables depuis toutes petites - Pia D.

Une brosse à dent comme micro

Cette complicité Pia l'a vécu via la musique "Ça toujours été un plaisir pour moi de l'entendre chanter, je prends une brosse à dent comme micro et je l'accompagne. Quand elle compose ses chansons je suis avec elle, quand elle fredonne dans la salle de bain je suis aussi avec elle, je connais sa voix depuis toujours et ce qui m'a marqué dans The Voice, c'est la différence entre le début de l'aventure et sa voix lors de la 1/2 finale. Là je l'ai regardé comme une vraie artiste que ce soit le souffle, les notes aigues, basses, les voix de tête les vibratos c'est une énorme progression, je vois ma sœur qui grandit."