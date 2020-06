The Voice : le Belfortain Tom Rochet battu en finale, mais vainqueur pour ses fans

Tom Rochet, ici avec Slimane et Vitaa, finit 3ème de la finale de The Voice, mais premier dans le coeur de tous ses amis

Le rêve est passé. Tom Rochet n'est pas le grand vainqueur de The Voice 2020. Le jeune belfortain termine à la 3ème place de la finale du télé crochet retransmis ce samedi soir sur TF1. Avec seulement 13% des votes, il s'incline face à Abi, large vainqueur avec plus de 50%.

Tom Rochet a chanté "Stay with me" de Sam Smith, puis en trio avec Slimane et Vitaa sur "Je te le donne" pour finir avec une nouvelle reprise de "Let It be". Très convaincant sur le titre de Sam Smith, le jeune belfortain le fut moins malheureusement sur les deux autres morceaux. Il n'empêche, cela n'enlève rien à son formidable parcours. Ses amis d'enfance, une douzaine d'entre eux, s'étaient réunis pour suivre la soirée ensemble et soutenir Tom.

Retrouvez la prestation de Tom Rochet sur Stay with me de Sam Smith

"Pour nous, Tom reste le meilleur, et il ira loin" - les amis de Tom Rochet

Tous sont surtout fiers de leur copain "On est déçus évidemment, mais il a réalisé un parcours incroyable, et puis on est fair-play, Abi mérite sa victoire" glisse Enzo. Maxence lui n'en démord pas "Tom, c'est le meilleur, et même s'il n'a pas gagné, pour nous, c'est lui qui ira le plus loin", même conclusion positive pour Théo "qu'il n'ait pas gagné, ça ne change rien dans ses projets de carrière, il va y croire jusqu'au bout". Tom Rochet va effectivement poursuivre son rêve de devenir artiste en intégrant à la rentrée prochaine une école de chant et de musique de Nancy.

Les amis de Tom Rochet sont encore confiants au moment du trio avec Slimane et Vitaa © Radio France - Hervé Blanchard