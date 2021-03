VIDEO - Exclu de l'émission The Voice, le Sarthois The Vivi contre-attaque dans un clip

Exclu il y a deux semaines de l'émission The Voice à cause d'anciens tweets polémiques, Vincent Pois n’a pas vraiment digéré sa mise à l’écart de l'émission. Originaire de Fresnay-sur-Sarthe, le jeune rappeur a donc décidé de répondre à sa manière avec un clip intitulé "Grandir".

Dans un clip intitulé "Grandir", le rappeur sarthois Vincent Pois alias "The Vivi" a décidé de revenir sur son éviction de l'émission The Voice, suite à des tweets racistes et homophobes qu'il avait publiés en 2017. Une manière de répondre aux critiques et à la polémique qu'il n'a toujours pas digéré.

Des tweets qui ne le font plus rire

Dès les premières paroles de son clip, The Vivi tient à s’excuser. "Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort si tu savais". S’excuser de ses nombreux tweets racistes, pédophiles et homophobes écrits en 2017 à l'âge de 17 ans. Des vannes qu’il qualifie "d’éclatées", un humour qui "ne le fait plus rire maintenant”, le jeune homme veut montrer qu’il a changé et qu’il n’est plus le même qu’avant. Il en profite aussi pour dénoncer les médias qu’il accuse de vouloir "faire du clic ​avec mon histoire".

Un clip tourné à Fresnay-sur-Sarthe

À la fin du clip, le sarthois enterre symboliquement avec une pelle les tweets qui lui ont valu son exclusion de The Voice. Il affirme que "faire des erreurs, c’est aussi grandir"​. Tournée à Fresnay-sur-Sarthe , la vidéo comptabilise déjà 190.000 vues en quatre jours. Contactée par France Bleu Maine, la maire de la commune Fabienne Labrette-Ménager dit avoir aidé le jeune homme à faire son mea culpa afin qu’il puisse repartir sur quelque chose de positif.