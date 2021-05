The Voice: la poitevine Marghe remporte la saison 10

La poitevine d'adoption Marghe remporte The Voice saison 10. Coachée par Florent Pagny, c'était ainsi le grand soir de finale pour Marghe, de son vrai nom Margherita Davicoa. Elle a livré une magnifique prestation en interprétant une des plus belles chansons du répertoire français : "Mon vieux" de Daniel Guichard, en hommage à son grand-père. Les coachs, dont Florent Pagny ont été séduit. L'heure était alors au vote du public pour sélectionner 2 des 4 finalistes parmi Jim Bauer, Cyprien, Mentissa et Marghe.

2ème titre pour Marghe: qui a partagé la scène avec le trio "London Grammar", un groupe dont elle est fan, pour interpréter le titre "Wasting my young years". Florent Pagny, son coach était conquis par la prestation: "Marghe trouve sa place naturellement, on dirait un groupe".

Marghe interprète "Forget everything"

C'est grâce au vote du public que Marghe accède à la dernière étape de sa belle aventure face à Jim Bauer. Elleobtient le droit d'interpréter une de ses compositions, "Forget everything" de son duo MADA qu'elle forme avec le pianiste David Henry. Marghe a partagé cette chanson lors de la "Nouvelle Scène France Bleu Poitou", elle avait d'ors et déjà conquis toute l'équipe de France Bleu et les poitevins. Désormais, ce sont les coachs et el public de The Voice qui sont conquis !

Marghe, fière de son aventure

Quelle belle aventure pour Margherita Davico qui, depuis quelques années, souhaitait participer à cette émission. Elle qui n'en croyait pas ses yeux d'être qualifiée pour les auditions à l'aveugle a brillamment accédé à toutes les étapes. Marghe a vécu pleinement cette expérience, en garde que du positif. Elle remercie tous les spectateurs, les poitevins qui l'ont fortement soutenu durant toute l'aventure.