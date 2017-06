The Voice : une banderole pour Audrey à la crèche de Quinçay

Les enfants de la crèche Petidum à Quinçay (Vienne) ont conçu une banderole pour soutenir Audrey, avant la demie-finale de The Voice, ce samedi. La candidate travaille dans cet établissement depuis dix ans.

Les enfants de la crèche de Quinçay ont dessiné une banderole spéciale pour soutenir Audrey, avant la demie-finale de l'émission télévisée The Voice, samedi soir.

Une quinzaine d'enfants ont participé à cette fabrication, pendant une activité mercredi. "On leur a expliqué et on a diffusé les extraits de la dernière émission" raconte Sabine Coffineau, la directrice.

On a envoyé la photo à Audrey - Sabine Coffineau, la directrice

Audrey Joumas a été choisie par le public en quarts de finale samedi dernier, après avoir interprété la chanson "La plus belle pour aller danser" de Sylvie Vartan.

Elle travaille à la crèche de Quinçay depuis dix ans, comme éducatrice de jeunes enfants. Ses collègues la soutiennent depuis le début de sa participation à l'émission télé.