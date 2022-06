Votre été sur France Bleu

Dès le 4 juillet, France Bleu vous propose ses programmes estivaux ! Des programmes faits pour vous aider à redécouvrir notre beau pays, ses traditions, ses beautés mais aussi son histoire et son attractivité. Du Tour de France à Fort Boyard, en passant par vos manifestations dans toutes nos régions, des sommets des montagnes aux bords de plages : vous saurez tout de ce qui fait votre actualité estival !

Tout cet été nous allons prendre le temps d'échanger avec celles et ceux qui font vivre nos régions. Nous allons prendre le temps de vous écouter. Nous allons prendre le temps de vous raconter notre beau territoire. Nous allons prendre le temps… de prendre le temps.

Vous êtes prêts ? Voici ce que vous propose France Bleu pour votre été dès le 4 juillet :

La semaine

5h-6h : Le club des lèves-tôt avec Robin Grimaldi et Thomas Etcheberry

avec Robin Grimaldi et Thomas Etcheberry 6h-12h : Vos programmes locaux vous accompagnent pour un début de journée réussi ! Que vous soyez touristes ou résidents : vous saurez tout de ce qu'il se passe autour de vous !

vous accompagnent pour un début de journée réussi ! Que vous soyez touristes ou résidents : vous saurez tout de ce qu'il se passe autour de vous ! 🆕12h-13h : L'Etape Gourmande avec Loïc Ballet et Nathalie Helal

Nous sillonnerons la France et ses villes, ses villages pour raconter le patrimoine culinaire côté Histoire. Plats, desserts, friandises, mais aussi boissons constituent un patrimoine culinaire et viticole d’exception, riche d’une histoire millénaire, qui se raconte par étapes. De Lille à Perpignan, de Strasbourg à Quimper, la France se découvre et se savoure.

En juillet les amoureux de la cuisine découvriront les bons plans, des petits restaurants de nos villages, de nos villes et pourront se régaler de nos étapes gourmandes.

En août, nous traverserons la France et les produits de notre terroir avec Nathalie Helal, historienne de la gastronomie qui, au fil des routes, nous racontera le patrimoine culinaire régional et les délicieuses spécialités de nos régions.

🆕13h-14h : Ma France, l'été ! avec Quentin Lhui et Johann Guérin

Chaque jour, nous serons en direct de l'une de nos 44 stations locales ! Quentin Lhui et Johann Guérin se relaieront pour passer un été à vos côtés et vous donner envie de redécouvrir les trésors de nos régions. Bonnes adresses, lieux incontournables, artisanat ou encore légende et tout ça en direct de chez vous !

14h-15h : Minute Papillon ! – Le meilleur de Sidonie

– Le meilleur de Sidonie 15h-16h : C'est la vie ! avec Bintilly Diallo

L’été est aussi fait de ses petits tracas, de ces questions de la vie au quotidien et nous vous aiderons en vous donnant des conseils sur la famille, la santé, le bien-être avec nos médecins, psys et coachs de vie ! On vous écoute et on vous donne la parole sur France Bleu tous les jours.

16h-19h : Retour de vos programmes locaux pour une fin de journée dans la bonne humeur !

pour une fin de journée dans la bonne humeur ! 19h-20h : Accès Direct, l'été ! avec Johann Roques

Une heure avec nos personnalités de la musique, du spectacle, du théâtre, de la télévision pour continuer à vous donner envie de sortir, de bouger, de danser, d’écouter les artistes et d’aller aux festivals, autour de chez vous ou ailleurs.

Enfin de 20h à 5h du matin : la musique France Bleu vous accompagne !

Explorez les richesses de nos villes et villages tout l'été sur France Bleu © Getty - SEN LI

Le weekend

Pour le weekend, France Bleu continue de vous accompagner pendant vos vacances ! Service, infos, divertissements : tout est fait pour vous accompagner durant vos vacances d'été. Ca sera aussi pour vous la possibilité de redécouvrir certaines de nos émissions : "L'Etape Gourmande", "Dans le rétro", "Planète Bleu" ou encore "Ma France l'été" reviennent avec leurs meilleurs moments ! Retrouvez aussi :

6h-7h : Le club des lèves-tôt

7h-10h : Vos programmes locaux

10h-11h : 🆕 France Bleu Weekend*

11h-12h : Circuits bleus, côté jeu !*

Et bien évidemment, que serait l'été sans la musique ? Tous les weekends, à 19h, redécouvrez le meilleur de nos France Bleu Live exclusifs avec : Julien Doré, Kimberose, Tryo, Texas, Amir, Zaz, Calogero, Gaëtan Roussel, Claudio Capéo, Clara Lucciani, Nolwenn Leroy…

Le Tour de France se vit aussi sur France Bleu - Tour de France

Le Tour de France sera également à vivre sur votre radio : chaque jour vivez l'arrivée des coureurs en direct et entrez dans les coulisses de la course cycliste mythique ! Les Tours masculins et féminins seront mis à l'honneur avec, chaque jour, une étape gourmande sur les produits du terroir de l'étape. De quoi allier l'agréable… à l'agréable !

Les chroniques aussi passent en mode voyage :

Géraldine Mayr vous raconte ses vacances au travers de carte postale qui sentent bons nos régions.

Patrice Gascoin vous emmène dans les vacances des stars : leurs endroits de prédilections, leurs madeleines de Proust,… Qui sait ? Peut-être certaines d'entre elle passent quelques jours près de chez vous !

Thierry Bœuf vous emmène dans une balade de nos lieux historiques ! Petites et grandes histoires se mêlent lors d'un périple en France.

Enfin, Willy Rovelli vous donne rendez-vous chaque samedi et dimanche pour ses indiscrétions sur le Fort Boyard ! Le nouveau sheriff du vaisseau de pierre au large de La Rochelle vous dit tout des coulisses de votre rendez-vous culte en partenariat avec France Bleu chaque samedi et dimanche de votre été !

Fort Boyard © Radio France - Eric Morgane

Vous l'avez compris c'est un été à la redécouverte de ce qui fait nos fiertés françaises que France Bleu vous propose à la radio mais aussi sur francebleu.fr ! Vous pourrez y retrouver notre carte de France interactive ! Régions par régions, découvrez ce qui se passe près de chez vous en réécoutant toutes les émissions qui vous intéressent !

Cet été, France Bleu vous prend par la main et vous accompagne sur les chemins de vos vacances.

Que vous soyez chez vous ou ailleurs, à la mer ou à la montagne, en ville ou à la campagne, France Bleu sera toujours à vos côtés.

*Certaines locales de France Bleu sont susceptibles de vous proposer des programmes 100% régionaux sur ces tranches horaires.