Votre radio France Bleu Bourgogne se regarde désormais sur France 3

Pourquoi faire de la radio à la télé, et inversement ? Pour en parler, notre invité ce lundi 7 juin sur France Bleu Bourgogne est Patrice Schumacher, en charge des matinales filmées sur l'ensemble du réseau France 3.

Lundi 7 juin 2021, date historique pour votre radio France Bleu Bourgogne. Désormais du lundi au vendredi, vous aurez le choix entre 7h et 8h40 : écouter vos programmes comme d'habitude, sous la douche, dans le lit, au volant de la voiture, ou bien regarder la matinale de France Bleu sur France 3 Bourgogne ! La voilà la nouveauté, vous allez pouvoir voir nos têtes en direct ou en replay ! On en parle avec Patrice Schumacher, en charge des matinales filmées sur l'ensemble du réseau France 3.

France Bleu Bourgogne - D'où vient cette idée de faire de la radio à la télé ?

Patrice Schumacher - Une idée un peu dingue. Début 2019, nos deux présidentes, Sibyle Veil et Delphine Ernotte, se sont retrouvées et ont décidé de lancer des collaborations entre entre nos deux maisons avec les matinales. Cela a paru d'emblée quelque chose d'assez évident. Pour vous le matin, c'est votre prime time, c'est le moment où vous avez le plus d'auditeurs. Nous, à l'inverse, le matin dans les antennes régionales, on ne proposait pas de programme régional spécifique. Eh bien là, c'était l'occasion de nous associer pour à la fois, bien évidemment, continuer à faire votre travail et ainsi offrir également à la radio une audience nouvelle et à la fois côté France 3. Pour les antennes régionales, de proposer un programme régional à l'heure où, naturellement, nous n'avions pas de programmes régionaux, pas de programmes régionaux pour France 3.

On supprime donc les dessins animés, c'est un peu triste pour les enfants, du coup...

France Télévisions continue de proposer une offre jeunesse sur France 4 et France 5 avec de l'animation.

Ce modèle de matinale filmée à la télé, cela existe déjà dans d'autres pays. Vous vous êtes inspirés de ce qui se fait un petit peu ailleurs ?

Absolument. On a regardé ce qui se passe, ce qui se fait ailleurs. Alors il y a un exemple qu'on prend souvent, ce sont nos amis belges, la RTBF qui fait ça depuis très, très longtemps. Mais en même temps, ce que nous nous faisons ici est très atypique parce que quand vous allez regarder une matinale filmée sur d'autres grandes radios eh bien, en fait, il y a souvent une simple captation en réalité de ce qui se passe en studio, façon caméras de surveillance. Nous, on ne veut pas être en mode caméra de surveillance et on veut enrichir tout le propos qui est tenu à la radio. Tout l'éditorial que vous proposez tous les matins par des images fabriquées par les équipes de France 3, par des cartes météo, par des cartes d'info trafic, tout ça en support de votre de votre propos.

Est-ce que c'est du gagnant-gagnant pour la radio et la télé ?

Oui, on a fait des études, évidemment, avant de se lancer dans cette aventure. On s'est rendu compte que cette opération était en fait bénéfique pour les deux médias, évidemment pour la télévision, puisqu'on récupère un programme nouveau. Donc, on évidemment va récupérer les téléspectateurs sur le programme régional. Et pour la radio, c'est évident que vous allez gagner en nombre d'auditeurs parce que vous avez additionné téléspectateurs et auditeurs, et aussi en notoriété parce que les gens sont habitués, peut être, à vous écouter à la radio, ils vous découvrent en vrai, comme on dit souvent et souvent, il y a une notion de comment dire de sympathie qui se rajoute à tout ça. Vous aviez un lien privilégié à la radio? Vous l'aurez aussi à la télé.