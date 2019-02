On vous emmène dans les coulisses de France Bleu Normandie !

La matinale de France Bleu Normandie était un peu spéciale, ce 28 février : une petite demi-douzaine d'auditeurs ont assisté aux émissions, aux prises d'antenne, aux réunions ... Le but : comprendre comment on tient l'antenne, et comment on fabrique une info.

On a eu de la visite dans nos studios, ce jeudi 28 février ! Cinq auditeurs et auditrices fidèles sont venus découvrir les rouages de la matinale.

Rouen, France

À quelle heure on doit arriver quand on fait une matinale ? Quelle est la différence entre un animateur et un journaliste ? Comment on récupère nos informations, comment on les traite, quels choix doit-on faire ? Autant de questions qui sont le quotidien des équipes de France Bleu Normandie, mais qu'on est en droit de se poser quand on ne participe pas à la vie de la radio ! Des coulisses qu'ont pu découvrir cinq auditeurs et auditrices de nos fréquences, ce jeudi 28 février dès 6h30 du matin : Delphine, Marie-Laure, Robert, Laurent et Isabelle. Des initiatives répétées dans d'autres locales de France Bleu (comme à Tours par exemple) pendant cette journée spéciale du 28 février.

Nos invités du jour aux côtés de l'équipe (pas tout à fait complète) de l'animation ! Attention : saurez-vous retrouver le technicien (on te voit, Alex) qui s'est glissé dans l'image ? © Radio France - Simon de Faucompret

Visite des locaux, découverte du rythme d'une radio

Ces portes ouvertes ont démarré par la visite du principal outil de travail de toute l'équipe : le studio de France Bleu Normandie, situé sur le quai de Boisguilbert à Rouen, au pied du Boulevard des Belges. La régie, le studio d'enregistrement, l'accueil, les bureaux des animateurs et des journalistes ... Mais la vraie surprise de ces auditeurs chevronnés, c'est de découvrir le mécanisme de la matinale, le besoin de garder un œil sur l'horloge en continu.

#FabriqueDeLinfo Robert, auditeur depuis plus de 10 ans, visite le studio de @fbleuhnormandie pour nos #PortesOuvertes ! Ils nous explique ce qui l'étonne le plus dans cette découverte. pic.twitter.com/T8nJECU6mh — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 28, 2019

"La radio, c'est un peu comme un orchestre."

"C'est à l'occasion d'un jeu que Betty, au standard, nous a proposé de venir découvrir les dessous de la radio. Avec mon mari Laurent, on a voulu en découvrir davantage", expose Marie-Laure. Elle peut enfin mettre des visages sur les voix qu'elle entend souvent dans son poste, mais surtout mieux comprendre les rouages de la matinale : "C'est un peu comme un orchestre, pour que ça fonctionne bien, il faut que tout le monde soit uni." "C'est une grande famille", renchérit Delphine.

On accueille une demi-douzaine dauditeurs et auditrices https://t.co/c3DfIuZAcg pour notre matinale spécial #Transports et #Mobilité ! Isabelle nous écoute depuis 10 ans au moins, elle donne son ressenti sur la #FabriqueDeLinfo. pic.twitter.com/mp6C3Rz0hU — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 28, 2019

Les visiteurs sont unanimes : voir de l'intérieur le fonctionnement d'une radio, ça permet de mieux comprendre ce qui se joue à l'antenne, les enchaînements et les choix réalisés tout au long de la matinée.

#FabriqueDeLinfo#PortesOuvertes Les auditeurs et auditrices prennent la confiance et investissent l'antenne de @fbleuhnormandie ! Delphine témoigne auprès de @MichelJEROMEpro. pic.twitter.com/7Ya4l02jyW — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 28, 2019

Comment on fabrique l'info ?

Une bonne partie de la matinale était consacrée à l'émission d'Annie Le Fléouter et Frédérik Romanuik, "La Vie en Bleu", de 9h à 10h. Pour l'occasion, on s'intéressait à la fabrique de l'information dans une radio.

Notre rédactrice en chef @dgarnault intervient dans la #FabriqueDeLinfo sur @fbleuhnormandie ! Il y a ce que vous entendez, et ce qui se passe en coulisses, tout le travail sous-marin : elle en révèle davantage dans cette matinale un peu spéciale ! https://t.co/MlSJlx3WLFpic.twitter.com/RBi6y1YhVV — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 28, 2019

Marie-Laure et Delphine se sont même portées volontaires pour assister à la conférence de rédaction : c'est dans cette réunion quotidienne, que l'équipe de journalistes débat des sujets à traiter, cale les rendez-vous et construit les matinales à venir.

L'équipe des journalistes se donnent rendez-vous chaque matin (autour d'un café, quand c'est possible) pour faire un point sur les sujets diffusés, et organiser les prochains jours. © Radio France - Simon de Faucompret

Un moment particulièrement intéressant pour Delphine : "Ça permet de voir comment on organise les sujets des jours à venir. On voit aussi comment l'équipe travaille, comment les tâches se partagent ... C'est une autre facette qu'on découvre de l'intérieur !"

Merci !

Cette journée un peu spéciale a permis à quelques-uns de nos auditeurs de découvrir la face cachée de la radio. Mais, à l'inverse, elle nous a aussi permis d'être au contact de certains d'entre vous, de partager des expériences, d'expliquer certaines incompréhensions et questionnements, de livrer des ressentis. L'occasion pour toute l'équipe de France Bleu Normandie de vous remercier !

Merci à nos cinq invités d'honneur, d'abord. Mais également à ceux et celles qui se branchent (tous les jours ou plus rarement) sur notre antenne, qui écoutent, commentent, interviennent, critiquent, saluent dès qu'ils en ressentent l'envie. À bientôt sur les ondes !