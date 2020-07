Vous êtes toujours plus nombreux à écouter France Bleu Armorique !

Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter France Bleu en Bretagne. Selon les derniers chiffres communiqués par Médiamétrie ce jeudi 30 juillet, chaque jour 128.400 auditeurs sont à l'écoute de France Bleu Armorique, soit 11.600 paires d'oreilles supplémentaires par rapport à l'an dernier dans un contexte particulier pour la radio en général.

Quatrième radio la plus écoutée

France Bleu Armorique est désormais la quatrième radio la plus écoutée en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux chaque mois à vous rendre sur le site francebleu.fr pour suivre l'actualité de votre région.

Toute l'équipe vous remercie pour cette fidélité et la confiance que vous lui apportez au quotidien. Ce succès c'est aussi le vôtre !