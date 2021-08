Wendy Bouchard rejoint France Bleu à la rentrée avec un nouveau magazine d'actualité

"Ma France", la nouvelle émission d'actualité des 44 stations de France Bleu animée par Wendy Bouchard, sera diffusée du lundi au vendredi à partir du 30 août, en direct de 13h à 14h, avec un invité quotidien et Régis Mailhot pour son billet d’humeur et sa revue de presse.

« Ma France », un nouveau magazine d’actualité du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct

Du lundi au vendredi, des experts issus de toute la France décryptent l’actualité du jour pour mieux comprendre les enjeux de cette France convalescente à quelques mois de l’élection présidentielle. C’est le défi relevé par Wendy Bouchard et le réseau France Bleu.

Avec ce magazine « Ma France », France Bleu s’engage au travers d’une grande consultation citoyenne. Grâce à leurs propositions, les auditeurs et internautes de France Bleu pourront s’emparer de la campagne électorale, pour en donner le tempo et établir leur « agenda citoyen ». Pour être à la hauteur de ce grand rendez-vous démocratique en 2022, France Bleu compte sur vous !

Une « journaliste de territoire » avec des valeurs fortes partagées avec France Bleu

Journaliste de radio et de télévision, Wendy Bouchard est diplômée de Sciences-Po Paris et du Centre de formation des journalistes (CFJ) après une licence d’histoire à La Sorbonne. Après 15 ans à Europe 1, 4 années à la présentation de « Zone interdite » sur M6 et des collaborations régulières avec France Télévisions, la présentatrice de « Terra Terre », magazine de l’environnement sur Public Sénat, rejoint le réseau France Bleu dès le 30 août 2021 pour présenter le magazine « Ma France » du lundi au vendredi de 13h à 14h.

Régis Mailhot, humoriste et chroniqueur

Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, il s'est fait connaître du grand public par ses apparitions remarquées sur le canapé rouge de Michel Drucker. Mais il est avant tout un homme de radio. Il a choisi France Bleu pour sa rentrée aux côtés de Wendy Bouchard tous les jours de 13h à 14h.