L'acteur Will Smith interdit de toute cérémonie des Oscars pour les dix prochaines années

L'acteur Will Smith ne pourra plus assister à la cérémonie des Oscars, ou a tout autre événement organisé par l'Académie des Oscars, pendant les dix prochaines années. C'est la décision annoncée par l'Académie ce vendredi, près de deux semaines après la cérémonie 2022 durant laquelle l'acteur américain avait giflé sur scène l'humoriste Chris Rock, l'un des présentateurs de la soirée. Ce dernier venait de faire une blague sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith.

"M. Smith ne sera pas autorisé à assister à un quelconque événement ou programme de l'Académie, en personne ou virtuellement", qu'il s'agisse ou non des Oscars, et avec effet immédiat, écrit dans un communiqué le conseil d'administration de l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui s'est réuni vendredi matin. L'Académie a accepté la démission de Will Smith, qu'il avait présentée la semaine dernière, mais ne lui a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour "La Méthode Williams".