William Sheller sort son autobiographie, écrite chez lui dans le Loiret

William Sheller est-il un homme heureux ? Les fans de l'artiste auront (peut-être) une réponse en lisant les 500 pages de "William", son autobiographie, qui sort ce mercredi aux éditions Équateurs. William Sheller, 74 ans, l'a écrite chez lui, à Ardon, dans sa maison "à la campagne" au sud d'Orléans.

Installé dans le Loiret depuis vingt ans

Discret, peu présent dans les médias (et échaudé par l'émission "Le divan" sur France 3 avec Marc-Olivier Fogiel, dans laquelle il avait fondu en larmes), l'artiste, installé dans le Loiret depuis 2001, y raconte son enfance (passée aux États-Unis jusqu'à l'âge de 7 ans), son histoire familiale particulière (il n'a su qui était son "vrai" père qu'en 1997), sa vie intime ("les nuits de folie, la cocaïne, l’ambiguïté sexuelle"), ses amitiés dans le monde de la chanson (dont sa rencontre avec Barbara), sa carrière d'artiste complet : chanteur, musicien, auteur-compositeur.

L'autobiographie de William Sheller sort en librairie ce mercredi 3 mars © Radio France - Antoine Denéchère

"J'en avais marre de lire des conneries sur moi dans les magazines", avait raconté William Sheller dans une interview à La République du Centre fin décembre, au sujet de cette autobiographie. Dans cette interview, William Sheller a expliqué qu'il ne chantera plus (n'ayant plus la motivation pour faire ensuite la promo de ses albums et des tournées), lui qui - déjà - ne peut plus jouer du piano, en raison de ses problèmes de santé.

Aujourd'hui, il compose des symphonies

Aujourd'hui, celui qui a reçu une Victoire de la musique d'honneur en 2016 et dont le plus gros succès reste "Un homme heureux", en 1991, (chanson qu'il a écrite, composée et interprétée et qui lui a valu la Victoire de la chanson originale en 1992) se concentre sur la composition de symphonies musicales.