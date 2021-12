VIDEO - Willy Rovelli, dégustation à l'aveugle pour le cuisinier du Fort Boyard

En vidéo, dégustation à l'aveugle de produits de Gironde pour Willy Rovelli, le cuisinier du Fort Boyard, de passage à Bordeaux.

Willy Rovelli, artiste multi-casquettes, est à Bordeaux ces 3 et 4 décembre pour son spectacle "N'ayez pas peur" donné à la Nouvelle Comédie Gallien. Animateur de la tranche 12h-13h sur l'ensemble du réseau France Bleu avec "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission", l'animateur humoriste est passé par les studios de France Bleu Gironde où ses collègues bordelais lui ont réservé une petite surprise culinaire.

Celui qui joue le rôle du cuisinier dans Fort Boyard, en faisant manger des plats quelque peu étranges aux concurrents de ce jeu, s'est vu proposé une dégustation à l'aveugle de produits girondins. Au menu du petit déjeuner de Willy Rovelli et en dégustation à l'aveugle : l'incontournable cannelé bordelais, un peu de Cacolac, une chocolatine ou était-ce un pain au chocolat (?) et huitre du bassin d'Arcachon. Peut-être une source d'idées pour une future recette à retrouver dans Fort Boyard pour la prochaine saison...