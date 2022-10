Willy Rovelli en direct chez une famille picarde : les coulisses

Vendredi 30 septembre, Willy Rovelli s'installe chez Boris et France à Amiens pour son émission On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Un rendez-vous plein de convivialité et de bonheur au cœur d'une famille picarde.

Le comédien, humoriste, animateur Willy Rovelli s'invite chez vous ! Une fois par mois, Willy Rovelli réalise son émission On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission en direct depuis votre salon.

Ce vendredi 30 septembre, c'est chez une famille picarde que l'animateur accompagné de Fabien Emo s'installe. Boris et France sont amiénois et ils se sont inscrits pour recevoir Willy : "Parce que j´adore l'humour de Willy Rovelli et que je pense qu'il va m'adorer." .

Willy est accueilli simplement dans la famille. Celle-ci comprend France et Boris, leurs deux fils Lilian et Ambroise mais aussi les animaux : le chien Arrow, un magnifique berger des montages, presque aussi grand que Willy, le chat et des poules dans le jardin.

Installés autour de la table du salon avec des moyens techniques légers régis par Robin et Stéphane, de France Bleu Picardie, Willy et Fabien passent une heure avec la famille. C'est l'occasion de discuter du quotidien, des préoccupations, des gestes pour l'environnement de France et Boris.