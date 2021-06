Willy Rovelli : "Je rêve de jouer mon spectacle dans le Fort Boyard"

Willy Rovelli, l'humoriste-animateur sur France Bleu et trublion de Fort Boyard, nous en dit un peu plus sur les lieux qu'il apprécie et sur ses étranges passions. Place(s) à la France de Willy Rovelli !

Ses origines savoyardes qu'il cachait, son rêve fou à Fort Boyard, son admiration pour les villes mouvementées où le désordre règne, son goût pour le patrimoine ferroviaire et les jingles radio. L'humoriste-animateur radio et tv nous dévoile ses étonnantes passions.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est l'animateur Willy Rovelli, que l'on retrouve tous les jours sur France Bleu et tout l'été dans Fort Boyard sur France 2, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Son enfance en Haute-Savoie

Bien qu'ayant grandi à Cluses en Haute-Savoie, Willy Rovelli a toujours dit qu'il venait d'Annecy, pour faire "plus classe". Maintenant, l'animateur l'assume et le revendique ! Même s'il n'a rien du "bûcheron savoyard", qu'il déteste le froid, la neige et le fromage, il apprécie tout de même sa Haute-Savoie natale qu'il aime retrouver.

Regarde mon physique, je n'ai rien du montagnard

Paris et Marseille dans le cœur

Willy Rovelli vit à Paris depuis plus de 20 ans. Il adore cette ville, aussi bien pour ses qualités que pour ses défauts. Il y apprécie les gens, le bruit, mais surtout l'agitation permanente. Lui qui a tendance à vite s'ennuyer à besoin de cette stimulation, et pour les mêmes raisons, il se verrait bien vivre à Marseille en Provence, dont la sœur jumelle italienne est Naples. "Je voue une passion viscérale pour ces villes".

J'adore... la merde ! C'est quand même la merde partout à Paris

Son spectacle dans le Fort Boyard

Willy Rovelli a un rêve fou, jouer son spectacle dans l'enceinte incroyable du Fort Boyard ! Il imagine déjà très bien la scénographie : une centaine de spectateurs, dont les personnages emblématiques du Fort aux premières loges, les lumières et l'acoustique du Fort... L'idée est entre les mains de France 2 !

Je demanderais au Père Fouras de jouer en première partie de mon spectacle

Sa passion pour les gares françaises

En tournée, Willy Rovelli ne visite pas les églises, ni les musées. Il apprécie par contre les gares, dont il connaît les noms complets ! Une autre de ses passions cachées.

Je suis un spécialiste des gares françaises

Willy Rovelli est à retrouver sur France Bleu pour son billet d'humeur "Willy Rovelli met les points sur les i" du lundi au vendredi à 8h50 et 12h08 et aux commandes de l'émission "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission" du lundi au vendredi de 12h à 13h.