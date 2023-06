Willy Rovelli vient déjeuner chez vous... sur France 3 samedi 24 juin à 12h55

Plusieurs fois dans l'année, Willy Rovelli et sa bande partent en région pour rencontrer une famille chez elle, autour d’un déjeuner et pour partager un moment de convivialité en direct dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission.

Willy vient déjeuner chez vous à Annecy-le-Vieux © Radio France - Nicolas Malaboeuf Pour cette émission, avec la complicité de l'équipe de France Bleu Pays de Savoie, direction Annecy-le-Vieux en Haute-Savoie pour s'installer "Aux douceurs de la ferme", l'exploitation agricole d'Aline, Cédric et leurs enfants, une famille d'agriculteurs et leurs 45 vaches laitières. ⓘ Publicité Pouvoir d'achat, travail, école, vie de tous les jours, environnement…tous les sujets sont abordés dans la bonne humeur et chaque membre de la famille évoque son quotidien. L'occasion pour Willy de participer aux taches de la ferme et de faire découvrir le quotidien d'une famille presque comme les autres ! Rendez-vous sur France 3 samedi 24 juin à 12h55 pour partager un bon moment de convivialité avec Willy, Fabien et leurs invités