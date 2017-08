X-Daddy chante pour faire découvrir Bordeaux

Le chanteur, auteur et compositeur X-Daddy a sorti un clip mettant en scène la ville de Bordeaux et ses environs. Son titre : "La joie de vivre à Bordeaux". Son objectif est de faire découvrir sa ville natale.

Des images du miroir d'eau, du grand théâtre, de la fontaine des quinconces ou encore les plages de Lacanau, X-Daddy n'a rien oublié dans son clip. "Il reprend tous les lieux emblématiques", remarque Maxime. Et pour cause. Avec sa chanson "La joie de vivre à Bordeaux", le chanteur veut faire découvrir la cité girondine et ses alentours, le tout sur un rythme entraînant.

Après une seule écoute, Julie chantonne déjà la chanson : "c'est répétitif mais au moins ça reste dans la tête". X-Daddy aurait trouvé le secret d'une chanson de l'été mais tous ne sont pas séduit. "Les paroles ... bon ... mais le rythme est sympa", confie Vanessa, en vacances dans la région. Les avis divergent, pour Emmanuel l'objectif de X-Daddy est atteint : "Avec cette chanson, ceux qui ne connaissent pas la ville peuvent avoir envie de venir la découvrir. Il valorise la ville ... je lui mettrai la note de 6.5/10".

Qu'ils aiment ou pas, les bordelais sont unanimes sur un point : ils ont aimé la chorégraphie, le clip et les images. A vous de juger !