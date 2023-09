Yann Delplanque, Rennais et fondateur du podcast "Dans la boîte à gants"

Yann Delplanque est passionné d'automobile depuis le plus jeune âge. Il a grandi à Rennes, et il y a fait ses études. "Mes études n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai fait du droit." Après son diplôme, il commence à travailler dans un cabinet d'avocat d'affaires. Ça ne lui correspond pas vraiment. "Ce qui m'a toujours animé, c'est la passion pour l'automobile et la moto, l'humain et raconter des histoires. C'est finalement assez logique ce que je fais maintenant."

ⓘ Publicité

Du milieu juridique à celui de l'automobile

Pendant la pandémie de covid, il a l'idée de lancer un podcast sur sa passion. "J'ai quitté le cabinet en août 2020. Je voulais travailler dans le milieu de l'automobile, mais sans savoir précisément quoi faire. Je me décide créer ce podcast fin novembre et le premier épisode sort à peine une semaine plus tard, début décembre."

Dès sa création, le podcast marche bien. Le concept de Yann Delplanque est simple : "des invités qui racontent leur passion et qui se remettent dans leur âme d'enfant". Au fil des épisodes, les invités sont de plus en plus prestigieux. Dans les derniers épisodes, on retrouve notamment Frédéric Vasseur, patron de l'écurie Ferrari en Formule 1 ou la légende du rallye des années 80 Ari Vatanen.

Une société de production en plus du podcast

"Dans la boîte à gants" est devenu une vitrine pour Yann Delplanque. Il montre son savoir-faire. Ça lui sert notamment pour sa deuxième entreprise qu'il a lancé avec son associé. "8ème Art Production", une boite de production audiovisuelle. "Cette deuxième société est née du constat que beaucoup de marques veulent raconter leur histoire, mais ne savent pas comment s'y prendre. Au-delà de la beauté du contenu, il faut aussi qu'il soit vu. Notre idée est de mettre notre expérience au bénéfice de ces marques. On peut le faire, car on a fait tous les métiers qui tournent autour du podcast. J'ai commencé dans ma chambre avec une boite en carton ! "

"Dans la boite à gants" a été une laboratoire d'explorations pour Yann Delplanque. Les projets de sa boite de production ne se font plus tout seul. Ils sont une dizaine à travailler avec lui.