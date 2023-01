Yannick Noah : « J’avais 14 ans quand j’ai vu la neige pour la première fois »

Yannick Noah a marqué l’histoire du sport en France grâce à sa victoire à Roland-Garros en 1983. L’ex-tennisman reste le seul Français à avoir remporté cette compétition sur terre battue. Reconverti dans la chanson, l’artiste est aujourd’hui installé au Cameroun, sur les terres de son papa. Les Ardennes, Nice, les premiers flocons de neige dans les Alpes-Maritimes, la Corse, la Vendée… Yannick Noah nous parle de sa France.

Sedan, sa ville de naissance

Yannick Noah est né le 18 mai 1960 à Sedan. De son enfance dans les Ardennes, il se souvient des plaisirs simples qui rythmaient le quotidien de sa famille, contrastant avec ses origines africaines : « Aller chercher des petits pois, des fraises des bois, des groseilles à maquereau, se salir dans la gadoue quand il pleuvait. »

Adolescence à Nice

Après un retour de toute la famille en Afrique dans les années 60, Yannick Noah repart en France, à Nice, pour suivre une formation de tennis. Il a alors 11 ans et vit en pension. Souvenir marquant de son adolescence dans le sud de la France : un concert de James Brown au Jardin Albert 1er auquel il s’était rendu avec son « pote Pierrot » après avoir fait le mur.

C’est aussi l’époque où il découvre… la neige ! Il a 14 ans et des amis de famille l’amènent voir tomber ses premiers flocons dans la station de sports d’hiver d’Auron, dans les Alpes-Maritimes. Yannick Noah se souvient : « Ma première surprise, c’est que ça fond. Je pensais que c’était du coton ! »

Grand sportif, skieur modeste

Yannick Noah le confesse lui-même avec beaucoup de dérision : « Je skie comme un Africain ». Peut-on lui en vouloir ? Il explique que le ski lui a été interdit durant toute sa carrière de tennisman. Malgré des premières sensations à l’âge de 14 ans, il n’a réellement dévalé des pistes qu’après ses 30 ans.

La surprise est donc parfois visible de la part des touristes, comme cette fois-ci à Valberg : « Je skie et, à un moment il y a deux dames qui passent. Il y en a une qui tombe, morte de rire. Elle me dit : ‘Je ne pensais pas qu’un sportif pouvait skier aussi mal’ ». Sympa !

La Corse, son paradis

Aujourd’hui, malgré une vie « hyper speed », Yannick Noah aime se ressourcer à la montagne pendant ses vacances, et profiter de belles balades dans la nature. Il adore notamment se baigner dans les torrents en Corse.

L’île est pour lui « le plus bel endroit qu’[il] connaisse »

Le Festival de Poupet, un autre écrin en pleine nature

À Saint Malô-du-Bois, en Vendée, se tient tous les étés le Festival de Poupet, à quelques kilomètres du Puy du Fou. Yannick Noah en est devenu le parrain et y détient plusieurs records : une quinzaine de participations et un concert de 4h37 en 2004 !

« C’est un festival que j’aime beaucoup parce qu’il est presque familial. C’est joli et pas trop grand », raconte-t-il. En plus du caractère très intimiste qui enveloppe cet événement musical, Yannick Noah y apprécie la rivière à proximité : « Le grand luxe, c’est d’arriver dans l’après-midi, de faire la balance et puis d’aller se baigner dans l’eau fraîche deux heures avant de monter sur scène. » Elle n’est pas belle la vie ?