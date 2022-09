Zazie : "Je trouve l'inspiration dans les laveries automatiques"

La France de Zazie lui ressemble : une nature sauvage avec du caractère, libre, indépendante, responsable et bien vivante. Place(s) à la France de Zazie !

Depuis son premier single en 1992, Sucré Salé, Zazie n'a cessé de se faire une place dans le monde de la musique et dans le cœur des Français, avec ses propres tubes comme Zen, Un point c'est toi, Rue de la paix, Je suis un homme, ses duos Les meilleurs ennemis avec Pascal Obispo ou À ta place avec Axel Bauer, mais également ses nombreux tubes écrits pour les autres comme Allumer le feu pour Johnny Hallyday. Mais que sait-on sur Zazie et sa vie en France ?

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est la chanteuse, auteure et compositrice Zazie, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Ses vacances au château

Zazie a passé son enfance près de Paris, puisqu'elle est née et a grandi à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, en face des usines Renault (on y trouve aujourd'hui la salle de spectacle "La Seine musicale" de l'île Seguin). Un environnement urbain qu'elle quittait régulièrement avec son frère et son père, pour passer des vacances plutôt sportives à la montagne. Mais c'est dans le château de son grand-père paternel, à Saint-Sorlin-en-Bugey, dans l'Ain près de Lyon, que la petite Isabelle de Truchis de Varennes a pu profiter d'une liberté totale et faire absolument n'importe quoi.

On faisait de l'élevage de ragondins

Son grand-père était aristocrate, mais également fermier. C'est dans son immense potager qu'il a appris à la petite fille à reconnaître les pommes de terre infestées d'insectes, à grimper dans les arbres pour y cueillir les cerises et à pêcher des brochets avec des nasses.

Mon grand-père ne m'apprenait pas que des trucs d'aristo. À part qu'il fallait se changer et mettre une robe à 19 h

Son goût pour les régions ventées

La plupart des gens détestent le vent : on a les cheveux qui volent, on ne peut pas allumer sa cigarette, on a du sable dans l'assiette... Zazie, elle, elle adore ! Peut-être est-ce un point commun avec son état intérieur, et son caractère bien trempé ? Quoi qu'il en soit, Zazie se sent bien dans les régions où le vent souffle, comme Leucate ou les Corbières dans l'Aude, mais également le Pays basque où elle a fait beaucoup de bodyboard.

J'adore les régions ventées

Sa maison en Bretagne

C'est pendant la période de confinement liée au Covid que Zazie a eu un ras-le-bol de Paris. "La nature m'a manqué infiniment, j'ai eu besoin d'horizon". Elle a donc décidé d'acheter une maison où il y aurait : "un phare, et rien d'autre" ! Celle-ci se trouve près de Guérande en Loire-Atlantique, à la frontière bretonne. Un coin très sauvage, avec du vent, la mer, les vagues...

J'aime bien les Bretons. Ils sont têtus mais sympas

L'inspiration au Lavomatic

Zazie trouve l'inspiration dans un endroit plutôt insolite : le Lavomatic ! Est-ce le ronronnement de la machine à laver ou l'odeur de la lessive ? Quoi qu'il en soit, elle commence à se faire repérer, si bien qu'elle doit par moment troquer les laveries automatiques de Paris pour les cafés ou même les trains ! Le point commun, ce sont des lieux de vie. Une inépuisable source d'inspiration pour l'artiste.

Le Lavomatic est un endroit très propice à la création pour moi !

Son concert dans un camping

Dans sa carrière, Zazie a donné des concerts un peu particuliers. Elle se souvient notamment de celui donné au Pic du Midi (Hautes-Pyrénées) à plus de 3 000 mètres d'altitude. Une expérience magique mais difficile :

J'avais le bout des doigts qui s'engourdissait et qui gelait, un mal de tête persistant et je perdais l'ensemble de mes consonnes, il ne me restait que des voyelles !

Si elle devait refaire un concert dans un endroit qui sort de l'ordinaire, et de manière écoresponsable, Zazie choisirait un camping : "Un beau camping plutôt à la montagne dans les Pyrénées, ça peut être fun." On a hâte d'y entendre son nouveau single _Let It Shine_, le rdv est donné !