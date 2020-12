Savoie : Zinédine Zidane passe Noël en famille à Courchevel

Zinédine Zidane a choisi la station savoyarde de Courchevel pour passer les fêtes de Noël 2020. Sur le réseau social Instagram, deux de ses fils Luca et Theo Zidane ont posté plusieurs photos de leur séjour.

Raquettes à neige pour Zinédine Zidane

Sur le compte Instagram de son fils Luca, évoluant au poste de gardien de but au Rayo Vallecano, on peut découvrir le champion du monde de football et son épouse en pleine sortie de raquettes à neige à Courchevel (Savoie). L'entraîneur du Real Madrid a lui posté une photo de toute la famille devant leur chalet.

Sur cette deuxième photo, on voit Zizou et sa femme Véronique, entourés de leurs quatre fils, Enzo, Luca, Théo et Elyaz.