Zoé Adjani une des héroïnes de la nouvelle série de France 2 est fan de la Drôme et du Diois

Pour sa rentrée, France 2 a choisi l'adaptation en 6 volets d'un épisode peu connu de l'histoire de France, celui de la traque des guérisseuses, au Pays Basque au 17ème siècle.

ⓘ Publicité

Zoé Adjani dans le rôle d'une sorcière traquée dans la série TV "Filles du feu" - Thierry LANGRO - KWAI - FranceTV

Ces guérisseuses, parfois faiseuses d'ange, étaient alors considérées comme des sorcières par les seuls à avoir accès à l'étude de la médecine à cette époque, à savoir les hommes de la haute-société.

Autour de Michèle Laroque et Guillaume de Tonquédec, on retrouve de jeunes actrices comme la Drômoise de coeur Zoé Adjani, dont la maman vit dans le Diois et qui depuis est régulièrement dans la Drôme. Ecoutez Zoé évoquer cette nouvelle série TV et partager son amour pour notre département au micro de Philippe Costa pour France Bleu Drôme Ardèche.

loading

"Filles du feu" est diffusée sur France 2 à partir du 28 août durant 3 lundis consécutifs, à raison de 2 épisodes par soirée.

[Bande-annonce] Filles du feu