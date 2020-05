Météo : déconfinement rime avec refroidissement en Bretagne

Depuis le début du confinement le 16 mars dernier, on n'avait pas trop à se plaindre côté météo en Bretagne. Le soleil était au rendez-vous, la chaleur aussi certains jours... Et alors que le déconfinement commence lundi 11 mai, on pensait pouvoir profiter de cette météo printanière un peu plus. Que nenni!Le temps change dimanche prochain, et les températures vont nettement se rafraîchir selon Météo Bretagne.

"Actuellement, _on profite d'une anomalie climatique très chaude qui nous vient du Maghreb_" explique Stéven Tual météorologue à Météo Bretagne. Résultat, il va faire chaud, très chaud même vendredi prochain, jusqu'à 25 degrés à Rennes par exemple, 22 degrés sur la côte nord de la Bretagne, et 24 degrés à Brest.

Le froid arrive du Pôle Nord

Mais dans le même temps une anomalie climatique descend du Pôle Nord. Les deux masses d'air vont se rencontrer ce week-end. "Samedi il fera encore doux", selon Stéven Tual, "mais _attention aux orages parfois violents dimanche_" prévient le météorologue.

Puis lundi, c'est la chute des températures. "Alors qu'on aura 25 degrés à Rennes vendredi, lundi prochain il ne fera que 12 degrés maximum" prévient Stéven Tual. Ce froid sec (sans pluie) sera accompagné d'un vent de Nord/Est avec des rafales jusqu'à 80/90km/h. "C'est un vent qui pique, le ressenti sera donc encore plus froid" explique le météorologue de Météo Bretagne.

Ainsi lundi 11 mai jour du début du déconfinement, il fera 12 degrés à Rennes, 10 à Saint-Brieuc, 11 à Brest et 13 à Vannes.

Le froid s'installe pour la semaine des Saints de Glace

Hasard du calendrier, ce retour du froid en Bretagne coïncide avec les saints de glace (Saints Mamert, Pancrace et Servais, les 11, 12 et 13 mai). Le dicton populaire veut qu'il faut attendre qu'ils soient passés pour planter. Il faudra le respecter cette année, car si Météo Bretagne ne prévoit pas de gelées la semaine prochaine, les températures seront très basses. "Pas plus de 3/4 degrés mardi matin" prévient Stéven Tual, alors qu'habituellement au mois de mai, les températures minimales avoisinent les 9 degrés.

Un froid qui nous fera un peu moins regretter l'interdiction d'accès aux plages bretonnes