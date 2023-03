1200 foyers privés d'électricité en Auvergne à cause des fortes rafales de vent

"Toutes nos équipes sont mobilisées" assure ce vendredi matin Pierre-François Mangeon, le directeur territorial d'Enedis dans le Puy-de-Dôme. 1200 foyers auvergnats ne sont plus alimentés en électricité depuis ce vendredi matin, à cause des fortes rafales de vent. Si vous voyez un fil à terre ou si vous constatez la chute d'un arbre, éloignez vous et appeler le 09 726 750 + numéro du département.

Le Puy-de-Dôme et l'Allier fortement impactés

Dans le Puy-de-Dôme, 500 foyers sont privés d'électricité ce vendredi matin, en particulier dans le massif du Sancy et dans les Combrailles. Le département de l'Allier est aussi touché, avec 500 foyers également non alimentés. Les départements du Cantal et de la Haute-Loire, sont moins impactés. Selon Enedis, un peu plus de 200 foyers sont concernés dans le Cantal et une cinquantaine en Haute-Loire.

Retour à la normale prévue ce vendredi soir

Selon Enedis, les conditions météorologiques devraient se calmer dans le courant de la journée et un retour à la normale est prévu ce vendredi soir. "Tout le monde est mobilisé, on a aussi fait appel à des entreprises extérieures et surtout des élagueurs. L'urgence c'est d'enlever les arbres qui ont chuté sur les lignes électriques" explique Pierre-François Mangeon, le directeur territorial d'Enedis dans le Puy-de-Dôme. Une cinquantaine d'agents est déployé sur le terrain, dont une dizaine d'élagueurs.