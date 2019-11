15.000 clients Orange encore privé d'accès internet ce samedi en Isère à la mi journée

Isère, France

Plus de 15.000 client Orange ne peuvent toujours pas se connecter à internet à cause des chutes de neige. L'opérateur téléphonique essaie de rétablir le réseau. De nombreuses équipes techniques sont actuellement sur le terrain pour permettre aux Isérois impactés de se reconnecter le plus rapidement possible.

Le réseau mobile pratiquement rétabli

Du côté du réseau téléphonique, la situation est presque revenue à la normale. "Seul 6% du réseau en Isère est encore inactif" selon Orange qui précise également que l'ensemble des clients touchés se trouvent dans le Nord du département ainsi que dans l'Est lyonnais.

Orange espère un retour à la normale le plus vite possible, en lien avec le réseau électrique Enedis, qui a causé quelques problèmes d'alimentation en réseau internet pour certains foyers.