15,4 degrés à Noël : record de douceur égalé à Epinal, dans les Vosges

En Lorraine, ce n'est pas la peine d'espérer des fêtes de fin d'année enneigées, avec des familles regroupées au chaud autour de la cheminée. Cette image est même à l'opposé des relevés météo effectués ces derniers jours. Avec 15,4 degrés relevés notamment à Epinal ce 25 décembre, record du 24 décembre 2012 égalé.

Flux océanique

Le reste de la Lorraine n'est pas non plus en reste avec 14,8 degrés relevés par exemple à Nancy, à 0,4 degré du record du 27 décembre 1999. "C'est dû à un régime océanique avec des flux de sud à sud-ouest qui nous apportent de la douceur", explique ce lundi Roland Alberti, prévisionniste à Météo France.

Mais de manière générale, les températures sont bien au-dessus des normales de saisons. "Les maximales sont de 12 à 15 degrés contre 5 pour une fin décembre habituelle. Et les relevés nocturnes se situent autour de 6 à 10 degrés, contre 0 en temps normal", détaille Roland Alberti

Une situation qui va durer

Outre la journée de mardi qui se présente comme "un petit intermède de fraîcheur", la douceur va persister dans la région. "Dès mercredi, on repart sur de la douceur et la dernière semaine de décembre va être franchement douce avec des températures qui culmineront encore entre 12 et 15 degrés les après-midis", précise Roland Albert, qui, même s'il est encore trop tôt pour en être sûr, estime que la dernière décade de décembre fera partie des plus chaudes jamais enregistrées en Lorraine.