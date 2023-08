20 degrés en moyenne en juillet en Indre-et-Loire, des températures normales selon Météo France

Le mois de juillet en Indre-et-Loire a été un mois "normal" selon Météo France. La moyenne des températures a été de 20 degrés avec du grand beau temps une bonne partie du mois et une nette baisse de ces mêmes températures au cours des dix derniers jours.

ⓘ Publicité

La baisse des températures fin juillet fait chuter la moyenne

Si on a souvent dépassé les 30 degrés au début du mois avec quelques coups de chaud durant plusieurs jours entre le 7 et le 18 juillet, les températures des dix derniers jours ont fait baisser la moyenne. Les températures minimales ont été d'à peine 15 degrés sur Tours et moins de 8 degrés sur des communes comme Reignac-sur-Indre ou encore Neuvy-le-Roi.

Côté pluviométrie, les orages très localisés ont apporté de l'eau de façon très hétérogène sur le département selon Météo France. Il est tombé à l'est de l'Indre-et-Loire 94 millimètres à Amboise, 86 millimètres au nord-ouest à Savigné-sur-Lathan mais beaucoup moins au sud-ouest du département avec 40 millimètres de pluie au mètre carré à Chinon.