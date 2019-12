2019 dans le rétro : la météo s'affole sur la Côte d'Azur

Alpes-Maritimes, France

De janvier à décembre, les Alpes Maritimes ont connu une année agitée sur le front du climat. On revient en images sur les événements marquants de 2019.

Hiver 2019 : 62 jours de sécheresse

Entre février et avril 2019, le département connaît 62 jours de sécheresse. Un phénomène inédit rappelle Anthony Brunain du site Météo06 : "C'est un record totalement inédit, 62 jours de soleil, sans un seul millimètre de pluie. Les conséquences ont été des incendies dans l'arrière pays très difficiles à éteindre."

Juin à septembre 2019 : canicule et nuits tropicales

Les Alpes Maritimes ne battront pas le record établi à 45,9°C à Gallargues-le-Montueux, à l'ouest du Gard mais plusieurs endroits vont largement dépasser les 40°C. Surtout, ce sont les nuits qui sont particulièrement difficiles rappelle Anthony Brunain : "on a vécu plus de 40 nuits tropicales entre août et septembre. La température n'est pas tombée en dessous des 20 degrés. C'est un phénomène récent car il y a une vingtaine d'années, il était rare d'avoir une nuit comme ça"

Cette chaleur a des conséquences terribles sur les oliviers du département. On dénombre jusqu'à 60% de pertes.

à lire aussi Année catastrophique pour les oliviers dans les Alpes-Maritimes, avec 60% de pertes estimées

Automne 2019 : le record de pluies

L'automne débute par des épisodes pluvieux violents en octobre. Les éboulements vont même causer la mort d'une niçoise, ensevelie par une coulée de boue dans le quartier de La Madeleine.

Puis, les 23 novembre et 1er décembre, deux épisodes méditerranéens coup sur coup obligent la préfecture à déclencher l'alerte rouge et le plan ORSEC sur le département. C'est tout simplement du jamais vu.

France Bleu Azur vous accompagnera lors de ces week-end avec des antennes spéciales avec des infos en temps réel et des reportages au plus près des sinistrés.

Décembre 2019 : la tempête Fabien

Dernier épisode météorologique en date : la tempête Fabien il y a seulement quelques jours. Dans les Alpes Maritimes, 5 000 foyers sont privés d'électricité pendant plusieurs jours et des rafales jusqu'à 162km/h sont enregistrées. "Qui plus est, cinq stations ont capté des vents au delà de 140km/h, et un tel épisode si étendu est très rare" précise Anthony Brunain de Météo06.

à lire aussi Les Alpes-Maritimes viennent de vivre le troisième Noël le plus chaud en 20 ans

2020 : à quoi s'attendre ?

Difficile de réaliser des prédictions météo au-delà de 10 jours, même si les méthodes de prévisions s'affinent. "On peut simplement dire que l'anticyclone actuellement en place sur notre département ne devrait pas bouger avec des températures supérieures aux normales de saison", précise Anthony Brunain.