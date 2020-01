L'année 2019 aura été marquée en Alsace par une grande douceur, a analysé Météo Suivi Alsace. Les experts en météorologie retiennent un taux d’ensoleillement plus important que d’habitude dans la région.

2019, troisième année la plus douce en Alsace

Alsace - France

De la douceur, voire de la chaleur, du soleil et un peu moins de pluie, voilà en résumé l'année 2019 en Alsace côté météo. Selon le site local de prévisions Météo Suivi Alsace, l'année 2019 est la troisième année la plus douce dans la région depuis la début des relevés en 1924.

Le soleil a davantage brillé que d'habitude : 80 heures en plus par rapport à la moyenne, soit un ensoleillement excédentaire de plus de 20%, avec un mois de février particulièrement remarquable.

Record de températures

Evidemment les températures s'en sont ressenties. Elles ont été, comme depuis six ans, au-dessus de la moyenne relevée en Alsace (+1,5°C). Le mois de juin 2019 est le 3e mois de juin le plus chaud depuis 1900, avec un excédent de +2,8°C, derrière 2003 et 2007.

La pluviométrie est proche des normales de saison avec un léger déficit constaté dans le Bas-Rhin (jusqu'à 15% à certains endroits). C'est à Colmar qu'il a le moins plu en 2019 avec 566,1 mm sur toute l'année. En revanche, le cumul de pluie le plus élevé constaté sur douze dernier mois est de 2342,4 mm au Lac d'Alfeld dans le Haut-Rhin.