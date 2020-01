2019, une année au-dessus des normales de température en Normandie selon Météo France

2019 est, d'après l'ONU, l'une des trois années les plus chaudes depuis 1850. En Normandie, des records de température ont été battus et nous avons été presque toute l'année au-dessus des normales, comme les années précédentes.

L'année 2019 s'achève, l'année 2020 commence, et avec elle, une nouvelle décennie où l'on parlera sans doute encore beaucoup du dérèglement climatique. Début décembre, l'ONU a déploré que 2019 soit l'une des trois années les plus chaudes enregistrées depuis 1850. Qu'en est-il en Normandie ? Réponse de Jean-Yves Anquetil, technicien pour Météo France à Carpiquet près de Caen (Calvados).

39°C à Caen et Alençon, record de 2003 battu

Des records de chaleur ont été battus cet été : "On a eu plus de 39°C en juillet à Caen et Alençon, ce qui était plus que le record de 2003 autour de 38°C", détaille-t-il. A part mai et novembre, tous les mois sont excédentaires en termes de température. "On n'a quasiement pas eu d'hiver à part quelques journées de gelée."

Pour autant, 2019 n'est pas une année exceptionnellement chaude... si on compare aux six dernières années : "Elles sont toutes au-dessus des normales saisonnières." Météo et climat sont deux choses différentes, et le réchauffement climatique ne peut se mesurer qu'au niveau du globe, mais "on constate qu'au niveau local les températures sont effectivement plus chaudes ces dix dernières années".

Des pluies très concentrées en automne

Il a plu un peu plus que la normale cette année en Normandie, mais le fait marquant, selon Jean-Yves Anquetil, est que "plus de la moitié de la pluie est tombée sur les trois derniers mois, à partir de fin septembre".

Pour l'ensoleillement, pas de phénomène particulier en 2019 en Normandie. Nous sommes juste "un tout petit peu au-dessus de la normale" selon Jean-Yves Anquetil.