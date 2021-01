2020 : année la plus chaude en Alsace depuis 1923

Le mercure a atteint des sommets en Alsace en 2020. C'est l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1923, date du début des relevés à Strasbourg et Entzheim. La température est de 1,9 degré de plus que la normale de référence et la pluviométrie est déficitaire de moins 20%.

En quasiment cent ans, il n'a jamais fait aussi chaud en Alsace. L'année 2020 enregistre les températures les plus élevées depuis les premiers relevés datant de 1923 annonce Météo suivi Alsace dans son dernier bilan météorologique publié ce week-end. Le thermomètre affiche 1,9 degré de plus que la normale de référence de 10,9 degrés, calculée entre 1981 et 2010.

2020, année record

En moyenne, il a fait 12,8 degrés en Alsace en 2020, soit 1,9 degré de plus que la moyenne des températures calculées entre 1981 et 2010. "2018 était l'ancienne année la plus chaude, elle était déjà très excédentaire, avec plus 1,8 degré", déclare Florian Knoll, prévisionniste à Météo suivi Alsace.

L'année 2020 a commencé avec des températures plus élevées que la normale. "Plus 2,7 degrés en janvier, plus 4,8 en février et plus 3,4 en avril, c'est vraiment ces trois mois là qui possèdent les plus gros excédants", ajoute Florian Knoll. Le record ne tient pas uniquement dans ces trois mois. Les épisodes de canicule ont également joué un rôle.

Autre donnée marquante : la pluviométrie. Elle a diminué de 20% en 2020. "Le déficit est moins important au niveau des reliefs, où c'est plutôt autour de moins 10% mais c'est surtout en plaine où le déficit est plus marqué", constate le prévisionniste. En 2020 il est tombé 507 millimètres de pluie contre une moyenne de 665 millimètres, calculée sur la période 1981 - 2010.

Réchauffement climatique

Le record de 2020 risque d'être détrôné dans les années à venir. Le réchauffement climatique se poursuit. "Ces années très très chaudes ne sont pas compensées par des années qui seraient proportionnellement plus fraîches", analyse le météorologue Christophe Mertz de Atmo-Risk.

L'augmentation des températures est liée à l'activité humaine, notamment industrielle, mais on ne peut pas en déduire que la France soit plus polluante que d'autres pays. "Les gaz à effet de serre sont un phénomène global qui ont une incidence à l'échelle de la planète, le réchauffement n'est pas plus élevé dans les pays fortement industrialisés", précise Christophe Mertz.

L'Alsace plus touchée par le dérèglement climatique

L'Alsace est plus touchée par le réchauffement climatique que d'autres régions. Son climat continental est plus propice aux températures extrêmes. "On n'a pas l'océan qui vient jouer son rôle de radiateur ou de climatiseur, donc le réchauffement climatique est un peu plus intense sur les régions continentales", déclare le météorologue.