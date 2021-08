2021, troisième été le plus gris en 30 ans à Laval

Vous avez peut-être le sentiment de ne pas avoir profité de l'été en Mayenne, avec le temps pluvieux et grisâtre : cette année, les mois de juin à août ont été marqué par un gros déficit d'ensoleillement et davantage de pluie confirme Météo France.

Un été tel un automne, du gris, de la pluie, et les gilets presque toujours sur le dos : en Mayenne, la météo estivale n'a pas franchement été au rendez-vous. Si les températures étaient à peine plus fraîches que la normale, le début de l'été a été marqué par des averses beaucoup plus importantes que d'ordinaire, et le soleil est resté caché presque tout le temps.

3ème été le moins ensoleillé

L'été avait bien démarré début juin, mais les choses se sont ensuite gâtées selon Météo France. Le soleil n'a brillé que 530 heures environ de début juin à fin août à Laval, contre 610 heures en moyenne. Le déficit d'ensoleillement est donc de 14% environ.

"Ça peut paraître pas forcément catastrophique, mais depuis 1991, il n'y a eu que deux étés pires", explique Laurent Belsoeur, prévisionniste à Météo France : 1991, avec un déficit record de soleil, et 2004 avec 523 heures de soleil. 2021 est donc le troisième été le moins ensoleillé depuis 30 ans.

Un tiers de pluie en plus

Conséquence logique des nuages, la pluie est tombée en abondance, notamment en juin et début juillet. "On est à 171 millimètres de pluie à Laval sur les trois mois, contre 127mm normalement, précise Laurent Belsoeur. On a donc _quasiment un mois de pluie en plus_, concentré essentiellement entre mi-juin et mi-juillet avec de gros orages."

Le nord-ouest du département a été le plus arrosé, avec 251mm de pluie en trois mois à Saint-Mars-sur-la-Futaie. À l'inverse, Cossé-le-Vivien a été le secteur le plus sec, avec 170mm : c'est d'ailleurs dans le sud du département que des mesures de vigilances et alertes sécheresse ont été prises.

Pas plus de 30 degrés à Laval

Côté mercure, l'été 2021 est à peine en dessous de la normale, avec 23 degrés pour les maximales, contre 23,7 degrés en moyenne. Des chiffres à relativiser, rehaussé par de courtes périodes de chaleur, précise Météo France. "Les températures auraient été plus basses sans ces quelques jours estivaux, indique Laurent Belsoeur.Le mois d'août en particulier a été trop frais avec seulement trois journées à plus de 25 degrés, c'est très peu."

Autre indicateur parlant : "il n'a jamais fait plus de 30 degrés cet été à Laval, c'est du jamais vu depuis 1978", lance Laurent Belsoeur. Le mercure n'y a pas dépassé 29,9 degrés. Dans le reste du département, le mercure n'a jamais dépassé 31,7 degrés (relevé mi juin à Grez-en-Bouère), "alors qu'on avait souvent plus de 35 ans sur les derniers étés".

Contraste avec les étés précédents

L'été 2021 parait d'autant plus maussade qu'il succède à plusieurs années où les températures et l'ensoleillement étaient largement au-dessus des moyennes selon Météo France. "On s'était habitués depuis trois étés à avoir un ensoleillement record, notamment en 2019, et patatras, 2021 arrive avec un ensoleillement médiocre", explique Laurent Belsoeur. De 2018 à 2020, le soleil avait en effet brillé plus que jamais depuis le début des relevés à Laval, avec 200 heures d'ensoleillement supplémentaire (734h de soleil à l'été 2019).

Le phénomène est similaire du côté des températures : l'été 2021 a beau ne pas être loin derrière les normales de saison, il succède à trois étés particulièrement chauds. "De 2018 à 2020, on était entre 24,8 et 26 degrés de moyenne", précise Laurent Belsoeur. Le contraste avec cette année est donc d'autant plus flagrant.