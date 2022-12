2022, année "assez exceptionnelle" pour la météo dans le Poitou

16 degrés dimanche 25 décembre 2022, jour de Noël, à Niort, un peu plus de 15 degrés à Poitiers. C'est une fin décembre marquée par la douceur qui vient clore une année 2022 "assez exceptionnelle" en termes de météo dans le Poitou indique Thierry Gonain, technicien en climatologie chez Météo France. "On a vraiment l'impression que le réchauffement climatique a vraiment largement influencé toute l'année avec des températures particulièrement élevées en moyenne et des précipitations bien basses", résume-t-il.

À Poitiers, "la température moyenne est la plus élevée qu'on ait noté depuis le début des relevés donc au moins depuis 60 ans. Par exemple en 1963 en moyenne on avait eu 10 degrés sur toute l'année, cette année on a eu 14, le record de 2020 est battu", détaille Thierry Gonain. Les températures ont été "au-dessus des normales tous les mois de l'année depuis février. Mai et octobre ont été très doux, 4 degrés au-dessus des normales". Et puis il y a eu l'été particulièrement chaud avec trois canicules. Et des records battus certaines journées comme le 18 juin 2022, alors que "ce n'était pas encore l'été au calendrier", 39 degrés ont été relevés à Poitiers, les 40 degrés très légèrement dépassés à Niort.

Le Poitou particulièrement touché par la sécheresse

Pour ce qui est des précipitations, le technicien de Météo France indique qu'il n'y a eu "que quatre années plus sèches depuis 60 ans. À Poitiers on a relevé 531 mm jusqu'à maintenant alors que normalement on devrait avoir autour de 700 mm". Les cinq premiers mois de l'année ont été très secs. Au second semestre, "novembre a été assez sec et décembre encore plus. Le Poitou a été particulièrement touché par la sécheresse, plus que la moyenne française". Finalement, seul le mois de juin a été pluvieux chez nous.