2022 est pour l'instant la deuxième année la plus sèche en Indre-et-Loire depuis le début des mesures

Météo France a commencé à faire des relevés en Indre-et-Loire en 1959. L'année 2022 est pour l'instant la deuxième année la plus sèche en Touraine depuis le début de ces mesures. Il est tombé 187 millimètres de pluie lors des sept premiers mois. Seule l'année 1976 avait été plus sèche, avec 158 millimètres d'eau.

On vient de vivre le deuxième semestre le plus sec depuis le début des mesures de Météo France en 1959 - Daniel Vendramini, responsable du service prévision de Météo France pour la région Ouest

En fait, si on s'intéresse à chacun des mois de l'année 2022, on constate que le mois de juin est le seul qui a été plus arrosé que prévu, en Indre-et-Loire. Ca s'explique par quelques très gros orages. Tous les autres mois de cette année ont été déficitaires en pluie : il en est même souvent tombé deux fois moins que prévu.

Le mois de juillet qui s'achève est, lui-aussi, parmi les plus secs jamais vus en Touraine avec, globalement, une dizaine de millimètres de pluie, sensiblement la même chose qu'en 2016, 2019 et 2020. Des records de sécheresse ont tout de même été battus ce mois-ci dans certaines stations météo d'Indre-et-Loire, par exemple, à Savigny-en-Véron (4,2 millimètres de pluie alors que le précédent record était de 5,8) et Joué-les-Tours (4,8 millimètres de pluie au lieu de 5).