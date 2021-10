25 degrés à Guéret : record de douceur pour un 19 octobre en Creuse

Un petit parfum de fin d'été a flotté en Creuse ce mardi. C'était la journée la plus chaude du mois pour le moment, avec jusqu'à 25°C enregistrés à Guéret. Le précédent record pour un 19 octobre datait de 2012, avec 23°C.

Nous sommes actuellement six à neuf degrés au-dessus des normales de saison qui se situent autour de 16°C pour les maximales. La chaleur est amenée par le vent venu du Sud.

Ce pic de douceur n'est pas pour autant exceptionnel selon Météo France. On a déjà enregistré 25°C pour une fin octobre. Plus tôt dans la saison, il a même fait 29°C le 12 octobre 2001 à Guéret, et 27°C le 12 octobre 2018. L'an dernier, le 19 octobre à Guéret il faisait 20°C, 18°C en 2019 et 21°C en 2018.

En plein soleil, à la mi-journée, le thermomètre d'un jardinier guérétois a même dépassé les 26°C ce 19 octobre ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Retour de la pluie mercredi

Nous devrions retrouver les températures habituelles de l'automne ce week-end selon Météo France. Le ciel se couvrira mercredi, la pluie sera de retour dans la soirée. Le département accuse un déficit de pluie, il n'y a pas eu une goutte depuis l'arrivée de l'anticyclone le 6 octobre en Creuse. Pour le mois d'octobre, le cumul de précipitations est de 17 mm en Creuse pour l'instant, contre 90 mm pour un mois d'octobre habituel.