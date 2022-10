26°C, 30 ressentis à Toulouse ce jeudi : octobre 2022 pourrait battre des records

Ce mois d'octobre estival n'est pas encore arrivé à son terme, mais on sait déjà qu'il est hors norme, et ça ne devrait pas s'arranger dans les jours qui viennent. 24.9 degrés : c'est la température maximale moyenne sur ce mois, soit 5 degrés de plus que les normales de saison.

En comparaison, l'année dernière, on avait une moyenne de 20.5 degrés sur les températures maximales. Ce jeudi 27, on attend 26 degrés à Toulouse. Le record absolu pour la journée du 27 octobre pourrait donc être battu : il date de 1995, avec 25.4 degrés.

Plus de 30 °C ressentis par endroits

Dans le Gers, à Auch, il va faire particulièrement chaud : 17 degrés le matin, 27 l'après-midi mais 32 degrés en température ressentie. La pluie, que l'on attend toujours, ne va pas nous aider. Dans la plaine toulousaine, on a un déficit de près de 70%.