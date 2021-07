38 degrés attendus jeudi à Castelnaudary, on mange du cassoulet quand même

En Occitanie, on est habitués aux fortes chaleurs en été, à dépasser les 35 degrés. Mais cette saison, le soleil ne s'est pas montré très généreux et l'épisode que l'on vit jusqu'à jeudi ne laisse pas indifférent. Pas de là non plus à s'empêcher de manger du cassoulet, soyons sérieux.

34 degrés enregistrés ce mardi après-midi à Castelnaudary où les nuages et le risque d'orage arrive. Il devrait faire au plus chaud la journée mercredi 36 degrés en ressenti, 38 jeudi. Rien d'extraordinaire pour juillet dans l'Aude, mais on a tellement été habitués à plus de fraicheur ces dernières semaines, qu'on en oublierait presque qu'au pays du haricot-lingot, on aime avoir chaud.

150 couverts par jour à la Maison du cassoulet

La Maison du cassoulet, sur le cours de la République, ne désemplit pas. Olivier Denat tient le restaurant à 300 mètres du canal du Midi, depuis près de 20 ans. Avec une quinzaine de salariés l'été, sa terrasse est pleine chaque midi, une centaine de couverts, une cinquantaine le soir.

"On a des gens de passage surtout qui s'arrêtent chez nous exprès. Peu importe la température, ils veulent manger notre cassoulet ! Et puis, arrêtons les idées reçues, le cassoulet n'est pas plus chaud et moins digeste qu'un autre plat..."

Un cassoulet, ça se déguste à toutes les saisons ! © Radio France - Alexandre Wibart

Les touristes représentent 60% de la clientèle de l'institution chaurienne. Les locaux eux non plus ne se plaignent pas des fortes chaleurs de retour, sauf les personnes âgées, c'est logique, qui souffrent davantage. "Ah non j'adore ! Et pour la petite, je vaporise de l'eau fraîche, ça suffit" s'enthousiasme une maman. Son amie renchérit "Il nous tardait ! Et au boulot, on a la clim' alors on n'a pas à se plaindre..."

Le mercure devrait repasser sous les 30 degrés ce samedi à Castelnaudary, sans nouvel épisode de fortes chaleurs avant début août.