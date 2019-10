Quatre nouveaux engins de déneigement achetés par la Lozère pour son plan de viabilité hivernale

Mende, France

Quatre nouveaux engins destinés à assurer la viabilité hivernale sur les routes départementales du territoire ont été réceptionnés ce mercredi par le Conseil départemental de la Lozère. Plan qui débute le 18 novembre prochain et sera actif pendant 17 semaines. À la manœuvre, 183 agents sur quatre unités techniques et 24 centres techniques pour faire face aux aléas climatiques et intervenir rapidement en cas de neige et de verglas.

Un plan d'investissement pluriannuel pour renouveler le parc

Du matériel de déneigement du parc vieillissant appelé à être renouvelé. Les quatre véhicules de déneigement de 19 tonnes livrés ce mercredi font partie des premiers investissements de la Lozère pour ce faire. Des véhicules équipés de bras hydraulique, bennes sur berce, saleuses à vis sur berce, lames bi-raclage et étraves transformables.

950.000 euros et près de 2 millions par an pour le plan de viabilité hivernale

Les camions seront affectés aux communes de Rieutort-de-Randon, Sainte-Énimie, du Bleymard et de Saint-Germain–Le Collet-de-Dèze, et pourront également être utilisés hors campagne hivernale. Le Département consacre, en moyenne 1,65 à deux millions d'euros à la mise en place du dispositif de viabilité hivernale (moyens humains, achats de fondants routiers, sel et pouzzolane).