40,1° à Rennes : il n'a jamais fait aussi chaud !

Rennes, France

On s'attendait à battre des record de températures ce mardi. C'est fait ! Il n'a jamais fait aussi chaud à Rennes, avec 40,1° enregistré ce mardi après midi par Météo Bretagne. C'est un record absolu. A Cesson-Sevigné à l'Est de Rennes, on a également enregistré 41,1°. A Dinard, on a battu le record datant de 1952 pour un mois de juillet avec ce mardi 37.3°. Le record de chaleur pour Dinard reste celui du mois d'août 2003, avec 39,4°.

Pas de records battus dans d'autres villes de Bretagne, mais des températures très élevées :

- Pays de Fougères : le mercure a frôlé les 38 degrés.

- Sud Ille-et-Vilaine, il a fait 38,7° à Pléchatel, mais aussi 40,2° à Laillé.

- Trégueux près de Saint-Brieuc, il a fait 37°. A Trémuson on a enregistré 35°

- Morbihan, il a fait 35,2 à Vannes - Séné. Sur Belle-Ile à Le Palais, on a enregistré 31,9°, c'est loin du record de juillet 1949 avec 33,8°.

- Ploumanac'h, on a enfin trouvé en peu de fraîcheur avec 23 degrés ce mardi après midi !