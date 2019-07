40,8° C : record de température maximale battu à Châteauroux !

Châteauroux, France

On n'avait jamais vu ça à Châteauroux. Ce mardi 23 juillet, le thermomètre a grimpé jusqu'à 40,8 degrés ! Le précédent record datait du 2 août 1906, où il avait fait 40,5 degrés. Et le pic de chaleur n'a pas encore été atteint. Les températures les plus élevées sont attendues pour la journée de jeudi.

L'Indre est placée en vigilance orange canicule, tout comme le Cher.