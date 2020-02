40 cm de neige attendus au Ballon d’Alsace dans les prochaines 48 heures

Le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs ont été placés ce lundi en vigilance jaune pour neige et verglas par Météo France. Jusqu'à 40 cm de neige sont attendus au Ballon d'Alsace.

Prudence dans vos déplacements. Les départements du Territoire de Belfort, de Haute-Saône et du Doubs sont placés en vigilance jaune neige et verglas par Météo France, à partir de minuit ce mardi, et jusqu'à mercredi 15h. Des rafales de vents soutenues sont également attendues.

"Des averses associées à une arrivée d’air froid vont occasionner des chutes de neige à basse altitude", précise Météo France. "La période la plus active est prévue dans la nuit de mardi à mercredi", une couche de neige blanchira les sols. L'épaisseur dépendra de l'altitude.

Pour le département de Haute-Saône, Météo France annonce :

Un blanchiment temporaire en dessous de 300 mètres;

Jusqu’à 3 cm de neige fondante entre 300 et 500 mètres mais pouvant tomber en moins d’une heure sous une forte averse;

5 à 10 cm, localement; 15 cm, entre 500 et 800 mètres;

15 à 30 cm au-dessus de 800 mètres;

40 cm de neige sont attendus au Ballon d’Alsace dans les prochaines 48h.

"Ces chutes de neige relativement récentes peuvent provoquer des coulées de neige ou des avalanches dans les pentes raides. Des rafales de vent sont également attendues localement, pouvant former par endroit des congères", précise la Préfecture de Haute-Saône.

Mercredi après-midi, dans la soirée et la nuit suivante, il pourra encore tomber quelques centimètres de neige au-dessus de 500 mètres d’altitude.

à lire aussi La saison démarre sans neige au Ballon d'Alsace